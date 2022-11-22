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    Arjantin galibiyeti sonrası S. Arabistan’da resmi tatil ilan edildi

    2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i ilk maçında 2-1 mağlup ederek sürprize imza atan Suudi Arabistan, galibiyet nedeniyle ülkede yarın resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.
    • 22.11.2022 - 19:40
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    Arjantin galibiyeti sonrası S. Arabistan’da resmi tatil ilan edildi

    2022 Dünya Kupası C Grubu ilk karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Suudi Arabistan galibiyeti ile tamamlandı.

    Resmi tatil ilan edildi

    Karşılaşmanın kazanılması ülkede büyük bir sevince neden olurken Suudi Arabistan, Arjantin galibiyeti nedeniyle ülkede yarın resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

    Arjantin galibiyeti sonrası S. Arabistan’da resmi tatil ilan edildi #1

    Açıklamada şu sözlere yer verildi:

    "Çarşamba gününün, devletin ve özel sektörün tüm sektörlerindeki tüm çalışanlar ile tüm eğitim kademelerindeki kız ve erkek öğrencilere tatil olması yönünde talimat verilmiştir."

    Arjantin galibiyeti sonrası S. Arabistan’da resmi tatil ilan edildi #2


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