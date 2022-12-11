Haberler

Dünya Kupası Haberleri

Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? YARI FİNAL HEYECANI!

Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? YARI FİNAL HEYECANI!

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...