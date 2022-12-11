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Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? YARI FİNAL HEYECANI!
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...
- Haber Merkezi
- 11.12.2022 - 09:57
2022 Dünya Kupası heyecanı sürüyor...
Brezilya'yı yenen Hırvatistan ve Hollanda'yı yenen Arjantin, yarı finalde eşleşti.
Futbol tutkunlarının her maçını takip ettiği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale yaklaşıldı.
Peki Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, hangi gün? Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı saat kaçta? Maç saat belli oldu mu? İşte detaylar...
Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman?
Arjantin ile Hırvatistan arasındaki yarı final maçı, 13 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak.