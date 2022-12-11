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    Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? YARI FİNAL HEYECANI!

    Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Peki Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 09:57
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    Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? YARI FİNAL HEYECANI!

    2022 Dünya Kupası heyecanı sürüyor...

    Brezilya'yı yenen Hırvatistan ve Hollanda'yı yenen Arjantin, yarı finalde eşleşti.

    Futbol tutkunlarının her maçını takip ettiği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale yaklaşıldı.

    Peki Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, hangi gün? Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı saat kaçta? Maç saat belli oldu mu? İşte detaylar...

    Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? YARI FİNAL HEYECANI! #1

    Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman?

    Arjantin ile Hırvatistan arasındaki yarı final maçı, 13 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak.


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