Dünya Kupası C Grubu'nda oynanan Arjantin - Meksika maçını 88.966 taraftar izledi. 1994'ten bu yana seyirci sayısı en yüksek müsabaka oldu.

2022 Dünya Kupası C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Suudi Arabistan’a beklenmedik bir şekilde 2-1’lik skorla kaybeden Lionel Messi’li Arjantin bir sürprize daha müsasade etmedi.

Meksika karşısında hayati bir maça çıkan Arjantin, Messi ve Fernandez’in golleriyle 2-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.

Messi sahnede

Turnuvada ilk maç sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Tangocular yine etkisiz bir oyun ortaya koyarken sihirbazı Messi’nin ceza sahası dışından attığı şık golle perdeyi açtı.

Kariyerinin son Dünya Kupası fırsatı için son kez sahnede olan Messi 64. dakikada Meksika duvarını yıktı ve takımını ipten aldı.

Arjantin - Meksika maçı Dünya Kupası tarihine geçti.

88 bin taraftar maçı izledi

Dünya Kupası C Grubu'nda oynanan Arjantin - Meksika maçını 88.966 taraftar izledi.

Bu sezonun şu ana kadar en yüksek seyirci katılımlı maçı olurken, aynı zamanda 1994'ten bu yana seyirci sayısı en yüksek müsabaka oldu.

1994'ten bu yana Dünya Kupası'nda seyirci sayısı en yüksek maç olan Arjantin - Meksika karşılaşmasında 88.966 taraftar tribündeki yerini alırken, karşılaşma bitiminde istenmeyen olaylar da yaşandı.

Meksikalı bir taraftarla Arjantinli bir taraftar tribünde tekme tokat kavga etti.