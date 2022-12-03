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    Arjantin ve Portekiz finalden önce karşılaşamayacak

    Arjantin ve Portekiz finalden önce karşılaşamayacak

    2022 Katar Dünya Kupası'nda grup aşaması sona ererken son 16 eşleşmeleri belli oldu. Arjantin ve Portekiz'in ise sadece finalde eşleşebileceği gözlerden kaçmadı.
    • 03.12.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 15:45
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    2022 Katar FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

    Birbirinden zorlu mücadelelere sahip olacak maçlarda Hollanda – ABD, Arjantin – Avustralya, Fransa – Polonya, İngiltere – Senegal, Japonya – Hırvatistan, Brezilya – Güney Kore, Fas – İspanya ve Portekiz - İsviçre eşleşmeleri oluştu.

    İki yıldız sadece finalde karşılaşabilecek

    Turnuvada oluşan eşleşmelere göre, C Grubu'nu Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın önünde bitiren Lionel Messi'li Arjantin ile Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın bulunduğu H Grubu'ndan lider çıkan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz sadece 2022 Katar Dünya Kupası'nın finalinde eşleşebilecek.

    Yaşanan bu gelişme şimdiden futbolseverleri heyecanlandırmış durumda. 18 Aralık'ta Lusail Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Dünya Kupası finalinde hangi yıldız ismin yer alacağı merak uyandırıyor.

    Arjantin ve Portekiz finalden önce karşılaşamayacak #1

    Son 16 eşleşmeleri

    Arjantin ve Portekiz finalden önce karşılaşamayacak #2


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