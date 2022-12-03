Haberler

Dünya Kupası Haberleri

Arjantin ve Portekiz finalden önce karşılaşamayacak

Arjantin ve Portekiz finalden önce karşılaşamayacak

2022 Katar Dünya Kupası'nda grup aşaması sona ererken son 16 eşleşmeleri belli oldu. Arjantin ve Portekiz'in ise sadece finalde eşleşebileceği gözlerden kaçmadı.