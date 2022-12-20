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    Arjantin'de forma verilen evsizin mutluluğu

    Dünya Kupası'nda Fransa'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de halk, şampiyonluğu sokaklarda kutluyor. Kutlamalar sırasında bir taraftar, formasını evsiz bir adama hediye etti.
    • 20.12.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 16:38
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    Arjantin'de forma verilen evsizin mutluluğu

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 uzatma devresi 3-3 tamamlanan mücadelede penaltılar sonucunda 4-2 geçerek 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez zafere ulaşan Arjantin'de, şampiyonluk coşkusu tüm ülkede devam ediyor.

    Arjantinli taraftar formasını hediye etti

    Başkent Buenos Aires sokaklarından ise tebessüm ettiren bir video geldi. Şampiyonluğun ardından kutlamalarda bulunan bir Arjantinli taraftar, maç formasını evsiz bir adama hediye etti.

    Formayı aldıktan sonra büyük bir sevinç yaşayan evsiz adam, Arjantinli taraftarlara teşekkür ederek kutlamalara katıldı. Bu anlar sosyal medyada en çok izlenen videolara arasına girdi.

    Arjantin'de forma verilen evsizin mutluluğu İZLE

    Arjantin de forma verilen evsizin mutluluğu #1

    Arjantin de forma verilen evsizin mutluluğu #2

    Arjantin de forma verilen evsizin mutluluğu #3

    Arjantin de forma verilen evsizin mutluluğu #4


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