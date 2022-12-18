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Arjantin'de günlerce sürecek kutlamanın ilk saniyesi
Arjantin, Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup etti. Buenos Aires'te günlerce sürecek kutlamanın ilk saniyesi de kayıt altına alındı.
- 18.12.2022 - 21:29
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sona erdi.
Arjantin ile Fransa ile oynan final mücadelesinin normal süresi 2-2, uzatma bölümü isen 3-3 tamamlandı.
Penaltı atışlarını 4-2'lik üstünlükle tamamlayan Arjantin, 1978 ve 1986'nın ardından kupaya üçüncü kez uzanmayı başardı.
Günlerce sürecek kutlamasının ilk saniyesi
Dünya Kupasının sahibi olmanın çoşkusunu yaşayan Arjantinlilerin günlerce sürecek kutlamasının ilk saniyesi, Buenos Aires'te kameralara yansıdı.
Görüntülerde, şampiyonluğun geldiği andan itibaren binlerce taraftarın sevindiği anlar yer aldı.
Arjantin'de günlerce sürecek kutlamanın ilk saniyesi