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    Avustralyalı oyuncular, Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

    Avustralyalı oyuncular, Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Avustralyalı oyuncular Lionel Messi ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.
    • 04.12.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 16:22
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Arjantin’in gollerini 35. dakikada Lionel Messi ve 57. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Avustralya’nın tek golünü ise 77. dakikada Enzo Fernandez kendi kalesine attı.

    Bu sonuçla Arjantin çeyrek finale yükselirken, Avustralya turnuvaya son 16 turunda veda etti.

    Oyuncular Messi ile fotoğraf çekilmek için sıraya girdi

    Maçın ardından soyunma odasına giden koridorlarda, Avustralya Milli Takımı oyuncuları, Arjantinli yıldız Lionel Messi ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

    Avustralyalı oyuncular, Messi ile fotoğraf çektirmek için yarışa girdi İZLE

    Görüntüler Avustralya'da tepki topladı

    Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Avustralyalı futbolcuların bu görüntüleri vermesi kısa sürede ülkelerinde büyük tepki yarattı.

    Avustralyalı oyuncular, Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi #1

    Avustralyalı oyuncular, Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi #2

    Avustralyalı oyuncular, Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi #3

    Avustralyalı oyuncular, Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi #4


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