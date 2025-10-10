Avusturya’dan gol yağmuru: San Marino’yu 10-0’la geçtiler

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Avusturya sahasında San Marino'yu konuk etti.
ARNAUTOVİC’TEN DÖRT GOLLÜ ŞOV
Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 10-0 kazandı.
Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 8, 47, 83, ve 84. dakikalarda Marko Arnautovic, 30 ve 42. dakikalarda Stefan Posch, 7. dakikada Romano Schmid, 24. dakikada Michael Gregoristsch, 45. dakikada Konrad Laimer ile 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand kaydetti.
Bu sonucun ardından Avusturya puanını 15'e yükseltirken San Marino henüz puanla tanışamadı.