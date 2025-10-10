Abone ol: Google News

Avusturya’dan gol yağmuru: San Marino’yu 10-0’la geçtiler

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Avusturya, San Marino karşısında adeta şov yaptı. Rakibini 10-0 mağlup eden Avusturya, eleme grubunda tarihi bir galibiyete imza attı.

Yayınlama Tarihi: 10.10.2025 04:01
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Avusturya sahasında San Marino'yu konuk etti.

ARNAUTOVİC’TEN DÖRT GOLLÜ ŞOV

Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 10-0 kazandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 8, 47, 83, ve 84. dakikalarda Marko Arnautovic, 30 ve 42. dakikalarda Stefan Posch, 7. dakikada Romano Schmid, 24. dakikada Michael Gregoristsch, 45. dakikada Konrad Laimer ile 76. dakikada Nikolaus Wurmbrand kaydetti.

Bu sonucun ardından Avusturya puanını 15'e yükseltirken San Marino henüz puanla tanışamadı.

