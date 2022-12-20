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    Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası'nın yıldız adayları arasında

    2026 Dünya Kupası'nda öne çıkması beklenen yıldızlar için liste hazırlandı. 7 genç futbolcunun olduğu listede Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz da yer aldı.
    • 20.12.2022 - 20:09
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    Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası'nın yıldız adayları arasında

    2022 Dünya Kupası önceki Dünya Kupaları'nda olduğu gibi yeni yetenekleri dünya futboluna hediye etti.

    Şimdiden bir sonraki Dünya Kupası için tahminler de yazılmaya başlandı.

    Demir Ege listede

    The Athletic'in yaptığı listeye göre; 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkması beklenen 7 isim var ve bunlar arasında Beşiktaş'ın 17 Ağustos 2004 doğumlu genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz da yer aldı.

    Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası nın yıldız adayları arasında #1

    6 isim daha var

    The Athletic'in scoutlar ile yaptığı ortak çalışma sonrası açıkladığı listede 6 isim daha var.

    Bu isimler; Cape Town forması giyen Luphumlo Sifumba, Tottenham forması giyen Alfie Devine, Seoul forması giyen Kang Seong-jin, Sydney forması giyen Adrian Segecic, Punjab forması giyen Bikash Yumnam ve Santos forması giyen Salvador Mariscal oldu.

    "Bu sakatlık, beni daha olgun yaptı"

    Orta saha oyuncusu açıklamasında; "16 yaşındayken belimdeki bir kemik kırıldı. İyileşip sahalara geri dönmek zordu. 6-7 ay futbol oynamadım. Asla pes etmedim ve her zamankinden daha fazla çalıştım ve bu gerçekten gelişmeme yardımcı oldu. Bu sakatlık, beni daha olgun yaptı." dedi.

    Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz 2026 Dünya Kupası nın yıldız adayları arasında #2


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