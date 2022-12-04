Brezilya'da Neymar sevinci

Dünya Kupası'nın ilk maçında Sırbistan'a karşı sakatlanan Brezilya'nın yıldızı Neymar'dan iyi haber geldi. Takımın teknik direktörü Tite, Neymar'ın Güney Kore karşısında oynayabileceğini açıkladı.

Sakatlıklar nedeniyle Gabriel Jesus ve Alex Telles'ten faydalanamayacak olan Brezilya'ya Neymar'dan iyi haber geldi.

Tite, Neymar'ın oynayabileceğini söyledi

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığını atlattığını ve Güney Kore karşısında forma giyebileceğini açıkladı.

Neymar iki maçta forma giyememişti

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda, G Grubu'nu lider tamamlayan Brezilya, son 16'da Güney Kore ile karşılaşacak.

Turnuvayı 2-0'lık Sırbistan galibiyeti ile açan Sambacılar, bu 90 dakika sonunda ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ı kaybetmişlerdi. Bir ikili mücadele sırasında, ayağını ters basan yıldız oyuncu, grubun kalan iki maçında forma giyememişti.