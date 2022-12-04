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    Brezilya'da Neymar sevinci

    Dünya Kupası'nın ilk maçında Sırbistan'a karşı sakatlanan Brezilya'nın yıldızı Neymar'dan iyi haber geldi. Takımın teknik direktörü Tite, Neymar'ın Güney Kore karşısında oynayabileceğini açıkladı.
    • 04.12.2022 - 17:25
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    Brezilya'da Neymar sevinci

    Sakatlıklar nedeniyle Gabriel Jesus ve Alex Telles'ten faydalanamayacak olan Brezilya'ya Neymar'dan iyi haber geldi.

    Tite, Neymar'ın oynayabileceğini söyledi

    Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığını atlattığını ve Güney Kore karşısında forma giyebileceğini açıkladı.

    Brezilya da Neymar sevinci #1

    Neymar iki maçta forma giyememişti

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda, G Grubu'nu lider tamamlayan Brezilya, son 16'da Güney Kore ile karşılaşacak.

    Turnuvayı 2-0'lık Sırbistan galibiyeti ile açan Sambacılar, bu 90 dakika sonunda ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ı kaybetmişlerdi. Bir ikili mücadele sırasında, ayağını ters basan yıldız oyuncu, grubun kalan iki maçında forma giyememişti.

    Brezilya da Neymar sevinci #2

    Brezilya da Neymar sevinci #3


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