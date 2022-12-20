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    Arjantin'de milyonlar, Dünya Kupası'nı kazanan futbolcuları karşıladı

    Arjantin'de milyonlar, Dünya Kupası'nı kazanan futbolcuları karşıladı

    2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı, binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılanırken, iki taraftar da takımın bulunduğu otobüse atladı.
    • 20.12.2022 - 20:05
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 00:46
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    2022 Dünya Kupası, finalde Fransa'yı yenen Arjantin'in oldu.

    Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan uçak, günün ilk ışıklarıyla Arjantin'e ulaştı.

    Zafer turu için yola çıktılar

    Geceyi, havalimanı yakınındaki Arjantin Futbol Federasyonu merkezinde geçiren futbolcular öğlen saatlerinde otobüsle zafer turu atmak üzere başkent Buenos Aires'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki mesafeden yola çıktı.

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #1

    Başkent sokaklarında insan seli

    AA'nın haberine göre futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, önce gece saatlerinde havalimanına, ardından futbolcuların kalacağı yere dünya şampiyonu takıma destek olmak için akın etti.

    Sabahın erken saatleriyle şehir merkezine yönelen on binlerce kişi, başkent sokaklarını doldurdu.

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #2

    Binlerce Arjantinli otobüsü beklledi

    Milli takım otobüsünün geçeceği yerde sevinç gösterileri yapan binlerce kişi, takım otobüsünün şehir merkezinden geçmeyeceği haberi üzerine, otobüsün geçeceği otoyola yöneldi.

    Polis barikatını aşan kalabalık, şampiyon milli takımı ve Dünya Kupası'nı görebilmek için 25 Mayıs otoyolunu trafiğe kapattı.

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #3

    Onbinlerce Arjantinli, coşkuyla marşlar söyledi

    Milli Takımı, başkent Buenos Aires’te onbinlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Tarihi Plaza de la Republica Meydanı’nı dolduran onbinlerce Arjantinli, Arjantin bayrakları sallayarak, marşlar söylediler.

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #4

    Otobüslü geçit töreni kalabalık nedeniyle iptal edildi

    Milli takımın, Buenos Aires çevresinde üstü açık otobüs ile yapması planlanan geçit töreni kalabalık nedeniyle yarıda kesildi. Milli takım oyuncuları helikopter ile başkent semalarında turladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonları, geçit töreni rotası üzerinde helikopterlerle uçuyor çünkü yerde devam etmek büyük sevinç patlaması nedeniyle imkansızdı" dedi.

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #5

    İki taraftar milli takımın bulunduğu otobüse atladı

    İki taraftar ise, kutlama yaptıkları köprünün altından geçtiği sırada milli takımın bulunduğu üstü açık otobüsün içine atladı. Taraflardan biri otobüsün içine düşerken, diğeri ise yere çakıldı. Taraftarın yere çakıldığı anlar ise diğer taraftarlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #6

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #7

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #8

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #9

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #10

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #11

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #12

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #13

    Arjantin de milyonlar, Dünya Kupası nı kazanan futbolcuları karşıladı #14


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