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    Çevirmen, Arjantin kalecisinin sözlerini ağlayarak tercüme etti

    Çevirmen, Arjantin kalecisinin sözlerini ağlayarak tercüme etti

    Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazanan Arjantin'de takımın kalecisi Emiliano Martínez’in röportajını ağlayarak çeviren TRT spikeri, sosyal medyada gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 12:21
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiminde Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Arjantin, normal süresi 2-2 uzatmaları 3-3 biten maçta, penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

    Martinez en iyi kaleci seçildi

    Yaptığı kurtarışlarla Arjantin'in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Emiliano Martinez, final mücadelesinin sonunda 2022 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçildi.

    Çevirmen, Arjantin kalecisinin sözlerini ağlayarak tercüme etti #1

    TRT tercümanı ağladı

    Maç sonu röportaj veren Emiliano Martínez, “Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Gol atıyorduk ama olmuyordu. Ama sonunda oldu. Hala inanmıyorum, hayalimiz gerçek oldu. Söyleyecek kelime bulamıyorum.” ifadelerini kullandı.

    Bu sözleri söylerken ağlayan Emiliano Martínez’i tercüme eden TRT spikerinin de ağlaması sosyal medyada çok konuşuldu.

    Çevirmen, Arjantin kalecisinin sözlerini ağlayarak tercüme etti İZLE


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