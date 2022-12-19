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    Didier Deschamps: Canımız çok yanıyor

    2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı penaltılarda yenerek şampiyon oldu. Maçtan sonra Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, canlarının çok yandığını söyledi.
    • 19.12.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:16
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    Didier Deschamps: Canımız çok yanıyor

    Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Arjantin, Fransa'yı penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon oldu.

    Penaltı atışları sonucu Dünya Kupası finalini Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "Canımız çok yanıyor"

    Maçın büyük bir bölümünde hiçbir şey yapamadıklarını söyleyen Deschamps, "İlk 60 dakika boyunca hiçbir şeyi doğru yapamadık. Kalite ve cesaretle her şeyi dengeledik. Elimizden geldiğince çabaladık. Penaltılara kadar maçı taşıdık. Çok büyük zorlukları aştık. Son 4 gündür birçok sıkıntı yaşadık.

    Hastalıklar bizi çok etkiledi. Kaybetmeyi kabullenmek çok zor. Hayal kırıklığımız çok büyük. Daha önce başarmıştık ama tekrarlamak hiç kolay değildi. Sonunda kupayı kazanamadık. Canımız çok yanıyor." ifadelerini kullandı.

    Didier Deschamps: Canımız çok yanıyor #1

    Fransa 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı

    Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenerek Dünya şampiyonu olmuştu.

    Didier Deschamps: Canımız çok yanıyor #2


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