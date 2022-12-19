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    Dünya Kupası 20 yıl aradan sonra Güney Amerika'ya gitti

    2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 20 sene sonra Dünya Kupası'nın kazanan ilk Güney Amerika ülkesi oldu.
    • 19.12.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 10:59
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    Dünya Kupası 20 yıl aradan sonra Güney Amerika'ya gitti

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

    Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Bu şampiyonluk bir serinin son bulmasına neden oldu.

    Son 4 kupayı Avrupa ülkeleri kazandı

    Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı.

    Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu. Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.

    Dünya Kupası 20 yıl aradan sonra Güney Amerika ya gitti #1

    Turnuvada 3 finalin kazananını penaltılar belirledi

    Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde maçlar uzatmaya giderken, 3 finalin kazananını penaltı atışları belirledi.

    Turnuvada penaltı atışları sonucunda 1994'te Brezilya ve 2006'da İtalya şampiyonluğu elde etmişti. Arjantin, 16 yıl sonra yine penaltılarda kupayı müzesine götürmeyi başardı.

    Dünya Kupası 20 yıl aradan sonra Güney Amerika ya gitti #2


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