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- Dünya Kupası 2022: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?
Dünya Kupası 2022: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?
Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve Fas final biletini alabilmek için ter dökecek. Peki Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte maçın detayları...
- Haber Merkezi
- 12.12.2022 - 08:54
- Güncelleme : 12.12.2022 - 08:56
FIFA 2022 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...
Katar'da düzenlenen müsabakalarda yarı final heyecanına gelindi. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fas, Portekiz'i yenerek yarı finale yükseldi ve Fransa'ya rakip oldu.
Yarı final maçında yeşil sahada ter dökecek olan Fransa ve Fas, final için mücadele edecek.
Futbol severler bu kritik maçı kaçırmak istemiyor. Fransa-Fas maçı detayları bu kapsamda araştırılıyor.
Peki Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...
Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta?
Fransa ile Fas 14 Aralık Çarşamba günü karşılaşacak.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.