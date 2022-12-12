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Dünya Kupası 2022: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası 2022: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve Fas final biletini alabilmek için ter dökecek. Peki Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte maçın detayları...