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    Dünya Kupası finali 2022: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

    Finale yükselen Arjantin'in rakibi, Fas'ı yenen Fransa oldu. Peki Dünya Kupası final maçı ne zaman? Fransa-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İşte final müsabakasına dair detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 09:36
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    Dünya Kupası finali 2022: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

    FIFA 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.

    Hırvatistan'ı mağlup ederek finale yükselen Arjantin'in rakibi, Fas'ı yenen Fransa oldu.

    Final maçını heyecanla bekleyen futbol dünyası, Fransa-Arjantin finali ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

    Kupanın sahibi hangi takım olacak merak ediilirken, final maçının detayları da netleşti.

    Peki Arjantin-Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA 2022 Dünya Kupası final tarihi...

    Arjantin-Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta?

    Arjantin-Fransa arasındaki final 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Final maçı, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Dünya Kupası finali 2022: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? #1


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