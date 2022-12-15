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- Dünya Kupası finali 2022: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?
Dünya Kupası finali 2022: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?
Finale yükselen Arjantin'in rakibi, Fas'ı yenen Fransa oldu. Peki Dünya Kupası final maçı ne zaman? Fransa-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İşte final müsabakasına dair detaylar...
- Haber Merkezi
- 15.12.2022 - 09:35
- Güncelleme : 15.12.2022 - 09:36
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.
Hırvatistan'ı mağlup ederek finale yükselen Arjantin'in rakibi, Fas'ı yenen Fransa oldu.
Final maçını heyecanla bekleyen futbol dünyası, Fransa-Arjantin finali ne zaman sorusuna yanıt arıyor.
Kupanın sahibi hangi takım olacak merak ediilirken, final maçının detayları da netleşti.
Peki Arjantin-Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA 2022 Dünya Kupası final tarihi...
Arjantin-Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta?
Arjantin-Fransa arasındaki final 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Final maçı, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.