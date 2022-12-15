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Dünya Kupası finali 2022: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası finali 2022: Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta?

Finale yükselen Arjantin'in rakibi, Fas'ı yenen Fransa oldu. Peki Dünya Kupası final maçı ne zaman? Fransa-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? İşte final müsabakasına dair detaylar...