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Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar
2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, Katar'dan Buenos Aires'e geçti ve kupa heyecanını Arjantinli taraftarlar ile paylaştı. Bu anlarda Arjantinli futbolcular büyük bir tehlike atlattı.
- 20.12.2022 - 16:32
- Güncelleme : 20.12.2022 - 16:45
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'yı mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Arjantin Milli Takımı, ülkesine geri döndü.
Uçaktan inen futbolcuları coşkulu bir kalabalık karşılarken, üstü açık otobüsle şehir turu atan futbolcular büyük bir tehlike atlattı.
Elektrik kablolarına çarpmaktan son anda kurtuldular
Messi ve arkadaşları otobüsün üst bölümünde otururken önlerine bir anda elektrik kabloları çıktı. Tehlikeyi fark eden futbolcular, son anda eğilerek önlerine çıkan engelden kurtulmayı başardı.
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