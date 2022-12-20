Petrol
80.13
0.41%
Euro
19.8091
0.13%
Dolar
18.6542
0.02%
Altın
1.082
0.99%
Borsa
5432
0.00%
Bitcoin
319.483
0.60%
BTXN Coin
7.96
-4.78%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar

    2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, Katar'dan Buenos Aires'e geçti ve kupa heyecanını Arjantinli taraftarlar ile paylaştı. Bu anlarda Arjantinli futbolcular büyük bir tehlike atlattı.
    • 20.12.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 16:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar

    Katar'da düzenlenen 2022  Dünya Kupası'nda finalde Fransa'yı mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Arjantin Milli Takımı, ülkesine geri döndü.

    Uçaktan inen futbolcuları coşkulu bir kalabalık karşılarken, üstü açık otobüsle şehir turu atan futbolcular büyük bir tehlike atlattı.

    Elektrik kablolarına çarpmaktan son anda kurtuldular

    Messi ve arkadaşları otobüsün üst bölümünde otururken önlerine bir anda elektrik kabloları çıktı. Tehlikeyi fark eden futbolcular, son anda eğilerek önlerine çıkan engelden kurtulmayı başardı.

    Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar İZLE

    Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar #1

    Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar #2

    Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar #3

    Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar #4

    Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar #5


    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Fatih'te sarı yağmurluklu hırsızlık kamerada
    3. Sayfa

    Fatih'te sarı yağmurluklu hırsızlık kamerada

    Esenler'deki minibüslü gaspçılar kamerada
    3. Sayfa

    Esenler'deki minibüslü gaspçılar kamerada

    Görüş Bildir