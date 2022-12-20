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Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar

Dünya Kupası kutlamalarında korkutan anlar

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, Katar'dan Buenos Aires'e geçti ve kupa heyecanını Arjantinli taraftarlar ile paylaştı. Bu anlarda Arjantinli futbolcular büyük bir tehlike atlattı.