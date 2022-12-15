Dünya Kupası'na Mbappe damgası

Fas'ı yenerek adını finale yazdıran Fransa'nın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkacak.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup edip Arjantin'in rakibi olurken Mbappe de takım arkadaşı Messi ile bu kez farklı formalarla mücadele edecek.

Cristiano Ronaldo hayranı olduğu bilinen Kylian Mbappe'nin önümüzdeki yıllara damga vuracağı malum.

Monaco'da gösterdiği performansın ardından PSG'ye rekor rakama transfer olan Fransız, milli forma ile de rekorlara koşuyor.

Skor katkısı üst seviyede

23 yaşında 300 lig maçında 221 gol atan genç yıldız, Fransa Mlli Takımı'nda 65 maçta 33 gol kaydetti.

2018 Dünya Kupası'nda 19 yaşındayken gol atan en genç Fransız futbolcu olan Mbappe, Pele'den sonra Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu oldu.

Yarı finali boş geçen genç yıldız, altı maçta 5 gol kaydetti ve gol krallığında da ikinci sırada bulunuyor.

Üst üste ikinci final

Gol krallığı yarışında Messi'yle rekabette olan genç yıldız, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra bir kez daha finale yükselerek tekrarlanması güç bir başarıya da imza attı.

2018 Dünya Kupası'nda 7 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, 4 gol atarken dünya kupalarındaki gol sayısını da 9'a yükseltti.

Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan oyuncu rekorunu da kırmaya çok yakın.

Rekorların peşinde

Dört Dünya Kupası'nda oynayan Pele, 14 maçta 12 gol kaydederken iki Dünya Kupası'nda 13 maça çıkan Gerd Müller'in ise 14 golü bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise dört Dünya Kupası ile 19 maça çıkan Ronaldo 15 golle bulunuyor. Şimdiye kadar dünya kupalarının en golcü ismi ise dört Dünya Kupası'nda 24 maça çıkan ve 16 gol kaydeden Miroslav Klose...

Şu ana kadar 9 gol kaydeden ve henüz 23 yaşında bulunan Mbappe'nin futbolunun zirvesinde iki Dünya Kupası daha göreceğini düşünürsek bu rekoru kırma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.