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    Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ikinci takım Brezilya oldu

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın ardından son 16'ya kalmayı garantileyen ikinci ülke İsviçre'yi 1-0 mağlup eden Brezilya oldu.
    • 28.11.2022 - 21:42
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    Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ikinci takım Brezilya oldu

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ikinci maçları başlarken Tite'nin ekibi Brezilya ile Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.

    Neymar'dan yoksun Brezilya, zorlansa da 83. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

    Bu sonuçla Brezilya D Grubu'nda yer alan Fransa'nın ardından son 16'ya kalmayı garantileyen ikinci ülke oldu.

    İlk maçta Sırbistan'ı 2 golle geçtiler

    Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile G Grubu'nda mücadele eden Brezilya, ilk maçında Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 yenerek turnuvadaki ilk 3 puanını almıştı.

    Dünya Kupası nda son 16 ya kalan ikinci takım Brezilya oldu #1

    Brezilya İsviçre'yi mağlup edip son 16'ya kaldı

    Güney Amerika ülkesi, Dünya Kupası'nın ikinci maçında İsviçre'yi Casemiro'nun golüyle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyerek son 16'ya kaldı.

    Dünya Kupası nda son 16 ya kalan ikinci takım Brezilya oldu #2

    2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elendiler

    Son olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada Brezilya, Belçika'ya 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti.

    Sambacılar, 1958-1962-1970-1994 ve 2002'de kazandığı 5 kupa ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke konumunda bulunuyor.

    Dünya Kupası nda son 16 ya kalan ikinci takım Brezilya oldu #3


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