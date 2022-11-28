Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan ikinci takım Brezilya oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın ardından son 16'ya kalmayı garantileyen ikinci ülke İsviçre'yi 1-0 mağlup eden Brezilya oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ikinci maçları başlarken Tite'nin ekibi Brezilya ile Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.

Neymar'dan yoksun Brezilya, zorlansa da 83. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Brezilya D Grubu'nda yer alan Fransa'nın ardından son 16'ya kalmayı garantileyen ikinci ülke oldu.

İlk maçta Sırbistan'ı 2 golle geçtiler

Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile G Grubu'nda mücadele eden Brezilya, ilk maçında Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 yenerek turnuvadaki ilk 3 puanını almıştı.

Brezilya İsviçre'yi mağlup edip son 16'ya kaldı

Güney Amerika ülkesi, Dünya Kupası'nın ikinci maçında İsviçre'yi Casemiro'nun golüyle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyerek son 16'ya kaldı.

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elendiler

Son olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada Brezilya, Belçika'ya 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmişti.

Sambacılar, 1958-1962-1970-1994 ve 2002'de kazandığı 5 kupa ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke konumunda bulunuyor.