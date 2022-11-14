Dünya Kupası'nı kazanan ülkeler

Dünya Kupaları tarihinde geride kalan 21 organizasyonda 8 ülke şampiyonluk sevinci yaşadı. En fazla şampiyonluğu (5) ise Güney Amerika ülkesi Brezilya kazandı.

Futbolda 22'ncisi Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 21 turnuvada, 8 takım şampiyonluğu kazandı.

İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2018 yılları arasında 21 kez oynanan Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım Brezilya. Güney Amerika ülkesi, 5 kez kupayı kazandı.

İtalya ve Almanya, Brezilya'yı takipte

İtalya ve Almanya ise dörder kez kupayı kaldırdı. Arjantin, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Kupayı bu zamana kadar 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan ise şampiyon çıkmadı.

Uruguay, İngiltere ve İspanya final kaybetmedi

Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya, oynadıkları final maçlarını kazanarak kupaya ulaşan ülkeler oldu.

İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay, bunlarda şampiyon oldu. İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupayı kazanmayı başardı.

Hollanda üç final kaybetti

Dünya Kupası tarihinin en şanssız takımı, Hollanda olarak göze çarptı.

"Turuncular", Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkmayı başarırken bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Oynadığı 3 finali de kaybeden Hollanda, ülkesine kupa sevinci yaşatamadı.

İlk olarak 1974'te ev sahibi Batı Almanya, 1978'de ise ev sahibi Arjantin'e mağlup olan Hollanda, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda bu kez uzatma bölümünde yediği golle İspanya'ya yenildi.

Çekoslovakya ve Macaristan da iki final kaybetti

Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı.

Almanya ve Brezilya finalde sadece bir kez karşılaştı

Almanya ve Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu. Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya 6, Arjantin, 5, Fransa 3 kez finale çıkmayı başardı.

Almanya ve Brezilya, en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali, 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.