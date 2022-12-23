Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi

Brezilya-Sırbistan maçında Richarlison'un röveşatayla attığı gol, Katar 2022 Dünya Kupası'nın en iyi golü oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında attı.

Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Erken veda ettiler

Hırvatistan'a çeyrek final maçında penaltılarda 4-2 yenilerek büyük bir şok yaşayan Brezilya Milli Takımı'nın forveti Richarlison, turnuvayı 3 golle bitirdi.