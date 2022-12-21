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    Dünya Kupası'nın en iyi ve en kötü 11'leri

    Dünya Kupası'nın en iyi ve en kötü 11'leri

    Katar 2022 Dünya Kupası'nın yıldızı Lionel Messi olurken, Cristiano Ronaldo performansıyla en kötü 11 listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:01
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    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası muhteşem bir finalle geride kaldı.

    Arjantin'in 36 yıllık özlemini bitirdiği kupanın ardından turnuvanın hayal kırıklığı olan futbolcular ile yıldızının parlatan futbolcular belli oldu.

    Ödüllere Arjantin ambargosu

    Gol kralı olan Kylian Mbappe Altın Ayakkabı Ödülü'nü alırken, Lionel Messi turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü aldı.

    Arjantin’in kalecisi Emiliano Martinez, turnuvanın en iyi kalecisi seçilirken, takım arkadaşı Enzo Fernandez, en iyi genç oyuncu seçildi.

    Turnuvanın en iyi 11 futbolbularının listesine ise turnuvanın sürprizi olan Fas ve Hırvatistan takımlarının oyuncuları damga vurdu.

    İşte en iyi 11;

    1) Dominik Livakovic - Hırvatistan

    Livakovic

    2) Achraf Hakimi - Fas

    Fas

    3)  Romain Saiss - Fas

    Romain Saiss

    4) Josko Gvardiol - Hırvatistan

    Josko Gvardiol

    5) Marcos Acuna - Arjantin

    Marcos Acuna

    6) Enzo Fernandez - Arjantin

    Enzo Fernandez

    7) Sofyan Amrabat - Fas

    Sofyan Amrabat

    8) Luka Modric - Hırvatistan

    Modric

    9) Bukayo Saka - İngiltere

    Bukayo Saka

    10) Lionel Messi - Arjantin

    Messi

    11) Kylian Mbappe - Fransa

    Kylian Mbappe

    İşte en kötü 11;

    1) Edouard Mendy - Senegal

    Edouard Mendy

    2) Sergino Dest - ABD

    Sergino Dest

    3) Kamil Glik - Polonya

    Kamil Glik

    4) Abdou Diallo - Senegal

    Abdou Diallo

    5) Bartosz Bereszynski - Polonya

    Bartosz Bereszynski

    6) Jackson Irvine - Avustralya

    Jackson

    7) In-beom Hwang - Güney Kore

    In-beom Hwang

    8) Mathew Leckie - Avustralya

    Mathew Leckie

    9) Ruben Vargas - İsviçre

    Ruben Vargas

    10) Cristiano Ronaldo - Portekiz

    Ronaldo

    11) Lautaro Martinez - Arjantin

    Lautaro Martinez


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