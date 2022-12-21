Dünya Kupası'nın en iyi ve en kötü 11'leri

Dünya Kupası'nın en iyi ve en kötü 11'leri

Katar 2022 Dünya Kupası'nın yıldızı Lionel Messi olurken, Cristiano Ronaldo performansıyla en kötü 11 listesine girdi.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası muhteşem bir finalle geride kaldı.

Arjantin'in 36 yıllık özlemini bitirdiği kupanın ardından turnuvanın hayal kırıklığı olan futbolcular ile yıldızının parlatan futbolcular belli oldu.

Ödüllere Arjantin ambargosu

Gol kralı olan Kylian Mbappe Altın Ayakkabı Ödülü'nü alırken, Lionel Messi turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü aldı.

Arjantin’in kalecisi Emiliano Martinez, turnuvanın en iyi kalecisi seçilirken, takım arkadaşı Enzo Fernandez, en iyi genç oyuncu seçildi.

Turnuvanın en iyi 11 futbolbularının listesine ise turnuvanın sürprizi olan Fas ve Hırvatistan takımlarının oyuncuları damga vurdu.

İşte en iyi 11;

1) Dominik Livakovic - Hırvatistan

2) Achraf Hakimi - Fas

3) Romain Saiss - Fas

4) Josko Gvardiol - Hırvatistan

5) Marcos Acuna - Arjantin

6) Enzo Fernandez - Arjantin

7) Sofyan Amrabat - Fas

8) Luka Modric - Hırvatistan

9) Bukayo Saka - İngiltere

10) Lionel Messi - Arjantin

11) Kylian Mbappe - Fransa

İşte en kötü 11;

1) Edouard Mendy - Senegal

2) Sergino Dest - ABD

3) Kamil Glik - Polonya

4) Abdou Diallo - Senegal

5) Bartosz Bereszynski - Polonya

6) Jackson Irvine - Avustralya

7) In-beom Hwang - Güney Kore

8) Mathew Leckie - Avustralya

9) Ruben Vargas - İsviçre

10) Cristiano Ronaldo - Portekiz

11) Lautaro Martinez - Arjantin