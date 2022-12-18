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    Dünya Kupası'nın gol kralı Mbappe oldu

    Dünya Kupası'nın gol kralı Mbappe oldu

    Fransa'nın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, finalde yaptığı hat-trick ile gol sayısını 8'e çıkararak Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 21:11
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    Katar 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

    Lionel Messi ve Di Maria'nın golleriyle Arjantin karşısında 2-0 yenik duruma düşen Fransa'da sahneye çıkan Kylian Mbappe, 80 ve 82. dakikada attığı 2 golle maçı uzatmalara götürdü.

    Uzatmalarda Messi'nin golüne yine Mbappe cevap verdi ve maç penaltılara gitti.

    Penaltılarda Arjantin Dünya Kupası'nı kazanan takım oldu.

    Altın Ayakkabı Mbappe'nin

    Maç öncesi takım arkadaşı Messi ile turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de yarışan Mbappe, 8 golle ödülün sahibi oldu.

    Arjantin'in yıldızı Lionel Messi ise 7 golle ikinci sırada kaldı.

    2022 Dünya Kupası'nda 8 gole ulaşan Kylian Mbappe, Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol kaydeden isim oldu.

    Mbappe

    Mbappe

    Mbappe

    Mbappe

    Mbappe


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