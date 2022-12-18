Dünya Kupası finalini izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maç sonunda sahaya inerek takımın yıldızı Kylian Mbappe'nin üzüntüsüne ortak oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sona erdi.

Arjantin ile Fransa ile oynan final mücadelesinin normal süresi 2-2, uzatma bölümü isen 3-3 tamamlandı. Penaltı atışlarını 4-2'lik üstünlükle tamamlayan Arjantin, 1978 ve 1986'nın ardından kupaya üçüncü kez uzanmayı başardı.

Macron, Mbappe'nin yanına gitti

Dünya Kupası'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Fransızlar, maç sonunda adeta yıkıldı. Takımın yıldız ismi Kylian Mbappe hat-trick yaptığı maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç oyuncu Mbappe'nin yanına ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geldi. Macron genç oyuncuyu teselli etti.

Emmanuel Macron, Kylian Mbappe'yi teselli etti İZLE