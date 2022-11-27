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    Enner Valencia'nın rakibi Messi ve Ronaldo

    Enner Valencia'nın rakibi Messi ve Ronaldo

    2022 Dünya Kupası'nda çıktığı ilk 2 maçta 3 gol atan Enner Valencia, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile yarışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 14:34
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    Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Enner Valencia, Katar'da krallığa koşuyor.

    2 maçta 3 gol atan Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı, takımını da sırtlamış durumda.

    Dünya Kupası'nda Ekvador'un son 6 golünün 6'sına imzasını atan Valencia, tarih yazıyor.

    Messi ve Ronaldo ile yarışıyor

    2014 Dünya Kupası'nda 3 gol ve şu ana kadar 2022 Dünya Kupası'nda 3 golü bulunan 33 yaşındaki forvet, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile beraber 2014'ten beri en çok gol atan oyuncular arasında yer alıyor.

    Enner Valencia nın rakibi Messi ve Ronaldo #1

    "Gerçek bir lider"

    Hollanda ve Katar maçlarında takımına attığı gollerle 4 puan kazandıran Enner Valencia'ya Ekvador Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, oyuncusuna övgülerde bulundu.

    Valencia gibi futbolcunun kadroda olmasının kendileri için şans olduğunu aktaran Alfaro, "Valencia gerçek bir lider, gerçek bir kaptan. Takım arkadaşları tarafından çok seviliyor. Çok iyi mücadele ediyor." yorumunu yaptı.

    Enner Valencia nın rakibi Messi ve Ronaldo #2

    Enner Valencia nın rakibi Messi ve Ronaldo #3


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