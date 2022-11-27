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    Fas, güçlü rakibi Belçika'yı devirdi

    2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Fas, Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fas puanını 4'e yükseltti.
    • 27.11.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 17:59
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    Fas, güçlü rakibi Belçika'yı devirdi

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken Roberto Martinez'in ekibi Belçika ile Hoalid 'in yönetimindeki Fas Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Fas'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Afrika ekibinin gollerini Abdelhamid Sabiri ve Zakaria Aboukhlal attı.

    Saiss, Batshuayi ve Mertens forma giydi

    Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi karşılaşmaya 11'de başladı. Belçika'da Galatasaraylı Dries Mertens 60. dakikada Tielemans'ın yerine oyuna girdi.

    Sabiri takımını öne geçirdi

    Maçta eşitliği bozan isim 73. dakikada oldu Sabiri oldu. 6 dakika önce Amallah'ın yerine oyuna giren Sabiri, sol köşe bayrağı yakınında kazanılan serbest vuruşta topu çaprazdan direkt kaleye gönderdi. Kaleci Courtois'in de hatasında top ağlarla buluştu ve Fas karşılaşmada 1-0 öne geçti.

    Aboukhlal skoru belirledi

    Maçta son sözü 90+2'de Zakaria söyledi. Hakim Ziyech'in asistini ceza sahası sağ içinde ağlarla buluşturan Zakaria Aboukhlal, maçın skorunu ilan etti. Fas, Belçika'yı 2-0 mağlup etti.

    Fas puanını 4'e çıkardı

    Turnuvadaki ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Fas, puanını 4 yaptı. İlk maçta Kanada'yı Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen Belçika ise 3 puanda kaldı.

    Fas, güçlü rakibi Belçika yı devirdi #1


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