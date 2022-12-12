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    El Nesyri, attığı kafa golüyle Cristiano Ronaldo'yu geçti

    Attığı golle Fas'ı yarı finale taşıyan En-Nesyri'nin sıçrayışının yüksekliği ortaya çıktı. Nesyri, Cristiano Ronaldo'nun Juventus formasıyla atığı goldeki ikonlaşan sıçrayışını geçmeyi başardı.
    • 12.12.2022 - 19:26
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 19:29
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    El Nesyri, attığı kafa golüyle Cristiano Ronaldo'yu geçti

    Fas, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın tek golü 42. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.

    Golde 2 metre 76 santimetre yükseldi

    Sol kanattan Yahia Attiyat'ın ortasını çok iyi yükselyerek ağlara gönderen En-Nesyri, Fas'ı yarı finale taşıdı. En-Nesyri'nin yükselişi ise dikkat çekti. Faslı oyuncunun gol sırasında 2 metre 76 santimetre yükseldiği ortaya çıktı.

    Cristiano Ronaldo'yla (1.87) hemen hemen aynı boydaki Neysri (1.88), Portekizli yıldızın ikonlaşan sıçrayışını geride bırakmayı başardı.

    El Nesyri, attığı kafa golüyle Cristiano Ronaldo yu geçti #1

    Ronaldo'nun golü ikonlaşmıştı

    İtalya Ligi'nde 2019'daki maçta Juventus-Sampdoria'yı 2-1 yenerken; Cristiano Ronaldo takımının ikinci golünü çok iyi yükselerek atmış ve bu yükseliş ikonlaşmıştı.

    El Nesyri, attığı kafa golüyle Cristiano Ronaldo yu geçti #2

    Ronaldo'dan 9 santimetre daha yükseğe çıktı

    En-Nesyri'nin, Portekiz'e attığı gol sırasında Ronaldo'dan 9 santimetre daha yükseğe çıktığı ortaya çıktı.


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