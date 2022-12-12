El Nesyri, attığı kafa golüyle Cristiano Ronaldo'yu geçti

Attığı golle Fas'ı yarı finale taşıyan En-Nesyri'nin sıçrayışının yüksekliği ortaya çıktı. Nesyri, Cristiano Ronaldo'nun Juventus formasıyla atığı goldeki ikonlaşan sıçrayışını geçmeyi başardı.

Fas, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın tek golü 42. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.

Golde 2 metre 76 santimetre yükseldi

Sol kanattan Yahia Attiyat'ın ortasını çok iyi yükselyerek ağlara gönderen En-Nesyri, Fas'ı yarı finale taşıdı. En-Nesyri'nin yükselişi ise dikkat çekti. Faslı oyuncunun gol sırasında 2 metre 76 santimetre yükseldiği ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo'yla (1.87) hemen hemen aynı boydaki Neysri (1.88), Portekizli yıldızın ikonlaşan sıçrayışını geride bırakmayı başardı.

Ronaldo'nun golü ikonlaşmıştı

İtalya Ligi'nde 2019'daki maçta Juventus-Sampdoria'yı 2-1 yenerken; Cristiano Ronaldo takımının ikinci golünü çok iyi yükselerek atmış ve bu yükseliş ikonlaşmıştı.

Ronaldo'dan 9 santimetre daha yükseğe çıktı

En-Nesyri'nin, Portekiz'e attığı gol sırasında Ronaldo'dan 9 santimetre daha yükseğe çıktığı ortaya çıktı.