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    FIFA'dan Nusret Gökçe'ye soruşturma kararı

    FIFA'dan Nusret Gökçe'ye soruşturma kararı

    FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini araştırıyor.
    • 23.12.2022 - 01:20
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    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon olmuştu.

    Galibiyetin ardından dünya tarafından "Salt Bae" olarak tanınan, et lokantaları sahibi Nusret Gökçe sahaya girmiş ve Arjantinli ünlü yıldız Lionel Messi dahil bir çok futbolcuyla fotoğraf çektirmişti.

    Gökçe ayrıca Dünya Kupası'na dokunduğu fotoğraflarıyla da kameralara poz vermişti.

    "Yetkisi olmadan sahaya girenlere dair inceleme başlatıldı"

    Gökçe'nin bu davranışı FIFA'nın da dikkatini çekti.

    İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

    FIFA dan Nusret Gökçe ye soruşturma kararı #1

    Nusret'in kupayı tutması kurallara aykırı

    FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

    FIFA dan Nusret Gökçe ye soruşturma kararı #2

    FIFA dan Nusret Gökçe ye soruşturma kararı #3

    FIFA dan Nusret Gökçe ye soruşturma kararı #4


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