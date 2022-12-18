Finallerin adamı, Didier Deschamps

Fransa ile üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselen Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps'ın başarılı performansı dikkatlerden kaçmıyor.

2022 Katar Dünya Kupası'nda büyük final heyecanı yaşanıyor. Arjantin ile Fransa kupayı üçüncü kez kazanabilmek için kozlarını paylaşacak.

Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps ise ülkesini turnuvalarda finallere taşımasıyla adından söz ettiriyor. Deschamps, Arjantin finali ile 4. kez son iki ülke arasında yer alma başarısı gösterdi.

Fransa, Deschamps önderliğinde EURO 2016'da Portekiz, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, 2021 Uluslar Ligi'nde de İspanya ile karşılaşmıştı.

2012 yılında göreve geldi

8 Temmuz 2012 yılında Fransız çalışıtrıcı Laurant Blanc yerine milli takımın başına geçen Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı ile yakaladığı başarılar ile alkışları topladı.

2.12 puan ortalaması yakaladı

54 yaşındaki çalıştırıcı milli takım ile 138 maçta 2.12 puan ortalaması yakalayarak başarılı bir grafik çizdi.

İlk turnuvasında çeyrek finale yükseldi

İlk büyük turnuvasına 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda çıkan Deschamps'ın ekibi Fransa turnuvaya Almanya karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle çeyrek finalde kaybetmişti.

EURO 2016'yı finalde kaybettiler

EURO 2016'ya ev sahipliği yapan Fransa, finale kadar gelmiş ancak güçlü rakibi Portekiz'e uzatmalar sonucunda 1-0 yenilerek kupaya uzanamamıştı.

2018'de mutlu sona ulaştılar

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan 2018 Dünya Kupası'nda ise Fransa büyük bir başarı yakalayarak 1998'in ardından Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmayı başarmıştı. Fransızlar, finalde Hırvatistan'ı 4-2 ile geçmeyi başarmıştı.

Deschamps bu başarısıyla Dünya Kupası'nın hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanmayı başarmıştı.

EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşadılar

Avrupa ülkelerinin ortak olarak organize ettiği EURO 2020'de ise Fransa büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Turnuvaya son Dünya Şampiyonu olarak katılan Horozlar, son 16 turunda İsviçre'ye penaltılar sonunda kaybederek turnuvaya erken veda etmişti.

Uluslar Ligi'ni kazanarak tarihi başarı yakaladılar

2021 yılında yapılan UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'ya 2-1 yenen Fransa şampiyonluğa ulaşmıştı. Fransa bu başarıyla Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'ni kazanan ilk takım oldu.

Eksik kadrosuyla finaldeler

Kasım ayından başlayan ve ilk kez Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ise sakatlıklarla başı dertte olan ve birçok yıldız oyuncusundan yoksun olarak turnuvada mücadele eden Fransa 2018'in ardından bir kez daha finale yükselmeyi başardı.

Avrupa ülkesi, Lionel Messi liderliğinde olan Arjantin'e karşı üst üste ikinci kez kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Deschamps, bir ülkeyle iki kez Dünya Kupası'nı kazanan ikinci teknik direktör olabilir

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, bir ülkeyle iki kez Dünya Kupası'nı kazanan ikinci teknik direktör olmak istiyor.(1934 & 1938'de Vittorio Pozzo).

Turnuvadaki 18 maçının 14'ünü kazanan Deschamps (2B 2M), Helmut Schön'ün (16G) ardından en fazla galibiyet alan çalıştırıcı konumunda.

Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda turnuvada 10+ karşılaşmaya çıkan isimler arasında en yüksek galibiyet oranının sahibi (%78).