Fransa Futbol Federasyonu, ırkçı söylemler için şikayette bulunacak

Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin ile oynanan Dünya Kupası finali sonrası oyunculara yöneltilen ırkçı söylemler için harekete geçiyor.

Fransa, 2022 Dünya Kupası'nı finalde kaybetti ancak ülkesinde coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 50 bin kişi, milli takım için Paris sokaklarındaydı.

Fransızlar, kupaya ulaşamamanın üzüntüsünü yaşarken öte yandan ırkçı yorumlarla karşı karşıya kaldı. Fransa Futbol Federasyonu, birkaç oyuncuya ırkçı saldırıda bulunan failler hakkında şikayette bulunacağını duyurdu.

"Sorumlular hakkında şikayette bulunacağız"

Yapılan açıklamada,"Dünya Kupası finalinin ardından Fransız takımından birkaç oyuncu sosyal medyada kabul edilemez ırkçı ve nefret dolu sözlere maruz kaldı. Federasyon olarak olanları kınıyor ve sorumlular hakkında şikayette bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

Coman ve Tchouameni hedefe konulmuştu

Unutulmaz finalde Arjantin, Fransa'yı penaltı atışlarında yendi ve Katar'da dünya şampiyonu oldu. Penaltı atışlarında Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni penaltı vuruşlarını kaçırdıktan sonra ırkçılığa maruz kalmıştı.

"Irkçılığın sporda veya toplumumuzda yeri yok"

Alman devi Bayern Münih de oyuncusu Coman'a yöneltilen yorumları kınadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Bayern, Kingsley Coman'a yönelik ırkçı yorumları şiddetle kınıyor. Bayern ailesi arkanda King. Irkçılığın sporda veya toplumumuzda yeri yok." ifadelerine yer verildi.