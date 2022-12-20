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    Fransa Futbol Federasyonu, ırkçı söylemler için şikayette bulunacak

    Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin ile oynanan Dünya Kupası finali sonrası oyunculara yöneltilen ırkçı söylemler için harekete geçiyor.
    • 20.12.2022 - 22:45
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 23:08
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    Fransa Futbol Federasyonu, ırkçı söylemler için şikayette bulunacak

    Fransa, 2022 Dünya Kupası'nı finalde kaybetti ancak ülkesinde coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 50 bin kişi, milli takım için Paris sokaklarındaydı.

    Fransızlar, kupaya ulaşamamanın üzüntüsünü yaşarken öte yandan ırkçı yorumlarla karşı karşıya kaldı. Fransa Futbol Federasyonu, birkaç oyuncuya ırkçı saldırıda bulunan failler hakkında şikayette bulunacağını duyurdu.

    "Sorumlular hakkında şikayette bulunacağız"

    Yapılan açıklamada,"Dünya Kupası finalinin ardından Fransız takımından birkaç oyuncu sosyal medyada kabul edilemez ırkçı ve nefret dolu sözlere maruz kaldı. Federasyon olarak olanları kınıyor ve sorumlular hakkında şikayette bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

    Fransa Futbol Federasyonu, ırkçı söylemler için şikayette bulunacak #1

    Coman ve Tchouameni hedefe konulmuştu

    Unutulmaz finalde Arjantin, Fransa'yı penaltı atışlarında yendi ve Katar'da dünya şampiyonu oldu. Penaltı atışlarında Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni penaltı vuruşlarını kaçırdıktan sonra ırkçılığa maruz kalmıştı.

    Fransa Futbol Federasyonu, ırkçı söylemler için şikayette bulunacak #2

    "Irkçılığın sporda veya toplumumuzda yeri yok"

    Alman devi Bayern Münih de oyuncusu Coman'a yöneltilen yorumları kınadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Bayern, Kingsley Coman'a yönelik ırkçı yorumları şiddetle kınıyor. Bayern ailesi arkanda King. Irkçılığın sporda veya toplumumuzda yeri yok." ifadelerine yer verildi.

    Fransa Futbol Federasyonu, ırkçı söylemler için şikayette bulunacak #3


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