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- Fransa ilk 45 dakikada kaleye şut çekemedi
Fransa ilk 45 dakikada kaleye şut çekemedi
- 19.12.2022 - 09:15
- Güncelleme : 19.12.2022 - 09:30
2022 Katar Dünya Kupası final karşılaşmasında Arjantin ve Fransa karşı karşıya geldi. Arjantin, normal süresi 2-2 uzatmaları 3-3 biten maçta, penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazandı.
İlk yarı Lionel Messi ve Angel Di Maria'nın golleriyle Arjantin'in üstünlüğüyle sona ererken, Fransa ilk devredeki performansıyla bir ilki başardı.
Fransa ilk yarıda kaleyi bulamadı
Fransa, Dünya Kupası'nda detaylı analize başlanıldığı 1966'daki turnuvadan bu yana bir final maçının ilk yarısını şut çekemeden tamamlayan ilk takım oldu.
Deschamps iki değişiklik yaptı
Arjantin karşısında etkisiz görünen Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps, oyuna erken bir hamle ile iki değişiklik yaptı.
Turnuvada attığı 4 gol ile damga vuran Olivier Giroud ve ilk yarıda Messi'nin attığı penaltıya da sebebiyet veren Ousmane Dembele oyundan çıktı. Yerlerine ise Randal Kolo Muani ve Marcus Thuram girdi.
Penaltılarda kaybettiler
Fransa, maçın ikinci yarısında daha etkili olup maç penaltılara taşımış olsa da penaltılar sonucunda 4-2 yenilerek Dünya Kupası'nı ikinci olarak tamamladı.