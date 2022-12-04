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    Fransa'nın en çok gol atan oyuncusu: Olivier Giroud

    Fransa'nın en çok gol atan oyuncusu: Olivier Giroud

    Polonya maçının 44'üncü dakikasında gol atmayı başaran Fransız oyuncu Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale ederek Fransa Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu oldu.
    • 04.12.2022 - 18:56
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 18:59
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    Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

    Dünya Kupası Son 16 Turu'nda son şampiyon Fransa, Polonya ile karşı karşıya.

    Fransa'nın başarılı oyuncusu Olivier Giroud, yeni bir başarıya imza attı.

    Fransa'nın Avustralya'yı 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Olivier Giroud, Polonya maçını da boş geçmedi.

    Milli Takım'ın en çok gol atan oyuncusu oldu

    Giroud, maçın 44'üncü dakikasında Polonya kalecesini avlayarak topu filelerle buluşturmayı başardı.

    52'nci kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Olivier Giroud, ülkenin ve dünyanın efsane golcülerinden Thierry Henry'nin rekorunu egale etti.

    Böylece 36 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

    Fransa nın en çok gol atan oyuncusu: Olivier Giroud #1

    Fransa nın en çok gol atan oyuncusu: Olivier Giroud #2


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