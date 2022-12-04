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Fransa'nın en çok gol atan oyuncusu: Olivier Giroud

Fransa'nın en çok gol atan oyuncusu: Olivier Giroud

Polonya maçının 44'üncü dakikasında gol atmayı başaran Fransız oyuncu Olivier Giroud, Thierry Henry'nin rekorunu egale ederek Fransa Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu oldu.