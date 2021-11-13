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    Halil Dervişoğlu: Konsantrasyonumuzu koruyoruz

    Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Halil Dervişoğlu, "Mutluyuz ama konsantrasyonumuzu koruyoruz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 22:16
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    Halil Dervişoğlu: Konsantrasyonumuzu koruyoruz

    A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk etti.

    Milliler, mücadeleden 6-0 galip ayrıldı. Maçta 2 gol kaydeden Halil Dervişoğlu, açıklamalarda bulundu.

    "3 GÜN SONRA DAHA ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR"

    Dervişoğlu açıklamalarında, "Bugün güzel bir galibiyet aldık. Mutluyuz ama konsantrasyonumuzu koruyoruz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var.

    Kerem'in golü bence en güzel goldü." ifadelerini kullandı.

    Halil Dervişoğlu: Konsantrasyonumuzu koruyoruz #1

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