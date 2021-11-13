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Halil Dervişoğlu: Konsantrasyonumuzu koruyoruz

Halil Dervişoğlu: Konsantrasyonumuzu koruyoruz

Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Halil Dervişoğlu, "Mutluyuz ama konsantrasyonumuzu koruyoruz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var." dedi.