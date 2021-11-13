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- Halil Dervişoğlu: Konsantrasyonumuzu koruyoruz
Halil Dervişoğlu: Konsantrasyonumuzu koruyoruz
Milli Takım'ın Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Halil Dervişoğlu, "Mutluyuz ama konsantrasyonumuzu koruyoruz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var." dedi.
- Haber Merkezi
- 13.11.2021 - 22:16
A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı konuk etti.
Milliler, mücadeleden 6-0 galip ayrıldı. Maçta 2 gol kaydeden Halil Dervişoğlu, açıklamalarda bulundu.
"3 GÜN SONRA DAHA ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR"
Dervişoğlu açıklamalarında, "Bugün güzel bir galibiyet aldık. Mutluyuz ama konsantrasyonumuzu koruyoruz. 3 gün sonra daha önemli bir maç var.
Kerem'in golü bence en güzel goldü." ifadelerini kullandı.