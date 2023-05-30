Halil Umut Meler, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda düdük çalacak Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin'in La Plata şehrindeki La Plata Stadyumu'nda Brezilya ile Tunus arasında oynanacak son 16 turu müsabakasında görev alacak.

AA

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanacak Brezilya-Tunus karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Arjantin'in La Plata kentindeki La Plata Stadı'nda yarın oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yeni Zelanda Futbol Federasyonundan Campbell-Kirk Kawana-Waugh olacak.

Organizasyonda üçüncü maçını yönetecek

Karşılaşmada Fedayi San VAR, Kim Jong-Hyeok ise AVAR'da görev alacak.

Meler, Arjantin-Guatemala ve Kolombiya-Senegal karşılaşmalarından sonra bu organizasyonda üçüncü maçını yönetecek.