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- Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi
Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi
- 09.12.2022 - 20:47
- Güncelleme : 09.12.2022 - 21:10
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Tite'nin ekibi Brezilya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Hırvatistan, normal süresi 0-0 uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Brezilya ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Livakovic yıldızlaştı
Hırvatistan kalecisi Livakovic, Brezilya'nın üst üste tehlikelerinde yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. Brezilya'nın kaleyi bulan ilk 9 şutunda kurtarış yapan kaleci, net pozisyonlarda gole izin vermedi.
Hırvatistan 90 dakikayı isabetli şut bulmadan tamamladı
105+1'de Neymar'ın attığı golle Brezilya ilk kez Hırvatistan kalecisini aşmayı başardı. Öte yandan Hırvatistan ise 90 dakikayı isabetli şut bulamadan tamamladı.
Hırvatistan'ın rakibi Arjantin veya Hollanda olacak
Hırvatistan yarı finalde Hollanda-Arjantin maçının galibi ile karşılaşacak.