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    Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi

    Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi

    2022 Katar Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında normal süresi 0-0 ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.
    • 09.12.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 21:10
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Tite'nin ekibi Brezilya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Hırvatistan, normal süresi 0-0 uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Brezilya ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

    Livakovic yıldızlaştı

    Hırvatistan kalecisi Livakovic, Brezilya'nın üst üste tehlikelerinde yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı. Brezilya'nın kaleyi bulan ilk 9 şutunda kurtarış yapan kaleci, net pozisyonlarda gole izin vermedi.

    Hırvatistan, Brezilya yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi #1

    Hırvatistan 90 dakikayı isabetli şut bulmadan tamamladı

    105+1'de Neymar'ın attığı golle Brezilya ilk kez Hırvatistan kalecisini aşmayı başardı. Öte yandan Hırvatistan ise 90 dakikayı isabetli şut bulamadan tamamladı.

    Hırvatistan, Brezilya yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi #2

    Hırvatistan'ın rakibi Arjantin veya Hollanda olacak

    Hırvatistan yarı finalde Hollanda-Arjantin maçının galibi ile karşılaşacak.

    Hırvatistan, Brezilya yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi #3

    Hırvatistan, Brezilya yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi #4

    Hırvatistan, Brezilya yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi #5

    Hırvatistan, Brezilya yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi #6

    Hırvatistan, Brezilya yı penaltılarda yenerek yarı finale yükseldi #7


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