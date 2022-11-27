Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.021
0.22%
BTXN Coin
5.86
0.86%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Hırvatistan, Kanada'yı dört golle geçti

    Hırvatistan, Kanada'yı dört golle geçti

    2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.
    • 27.11.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 21:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken John Herdman'ın ekibi Kanada ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi Hırvatistan 4-1 yenerek puanını 4'e çıkardı.

    Kanada öne geçti

    Maça hızlı başlayan taraf Kanada oldu. Henüz 68. saniyede organize gelişen Kanada atağında Larin'in getirdiği topu son olarak Alphonso Davies şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

    Hırvatistan, Kanada yı dört golle geçti #1

    Hırvatistan ilk yarıyı önde bitirdi

    Hırvatistan 36. dakikada skoru eşitledi. Perisic'in ceza sahası sol içine bıraktığı topla buluşan Kramaric, altıpas sol ön çizgisi üzerinden kaleciyi mağlup etti ve skoru 1-1 yaptı.

    Marko Livaja, 44. dakikada Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi. Ceza yayı içerisinde topla buluşan Livaja sert ve düzgün vurarak topu sol direğin yanından ağları havalandırdı, Hırvatistan: 2 - Kanada: 1.

    Hırvatistan, Kanada yı dört golle geçti #2

    Hırvatistan 4 golle galibiyete uzandı

    70. dakikada Hırvatistan'ın üçüncü golü geldi. Perisic'in soldan ceza sahası sağ içine gönderdiği uzun topu Kramaric önce soluna çekti, ardından uzak köşeye vuruşunu çıkardı. Atiba'nın bacaklarının orasından geçen top, sol direğin yanından ağlarla buluştu.

    Maçta son sözü 90+4'te Majer söyledi. Defansın hatasında gelişen Hırvatistan atağında, Majer topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve Hırvatistan sahadan 4-1 galip ayrıldı.

    Hırvatistan, Kanada yı dört golle geçti #3

    Kanada turnuvaya veda etti

    Puanını 4 yapan Hırvatistan, gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti. Kanada ise ev sahibi Katar'ın ardından turnuvaya veda eden ikinci ekip oldu.

    Gruptaki son maçta Hırvatistan, 3 Belçika ile; Kanada ise 4 puanlı Fas ile karşı karşıya gelecek.

    Hırvatistan, Kanada yı dört golle geçti #4

    Hırvatistan, Kanada yı dört golle geçti #5

    Hırvatistan, Kanada yı dört golle geçti #6

    Hırvatistan, Kanada yı dört golle geçti #7


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Mustafa Sarıgül'ün teşkilat başkanıyla üye diyaloğu
    Gündem

    Mustafa Sarıgül'ün teşkilat başkanıyla üye diyaloğu

    Gezici sağlık hizmeti, 6,5 milyon kişiye ulaştı
    Sağlık

    Gezici sağlık hizmeti, 6,5 milyon kişiye ulaştı

    Görüş Bildir