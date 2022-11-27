Hırvatistan, Kanada'yı dört golle geçti

2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken John Herdman'ın ekibi Kanada ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Hırvatistan 4-1 yenerek puanını 4'e çıkardı.

Kanada öne geçti

Maça hızlı başlayan taraf Kanada oldu. Henüz 68. saniyede organize gelişen Kanada atağında Larin'in getirdiği topu son olarak Alphonso Davies şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Hırvatistan ilk yarıyı önde bitirdi

Hırvatistan 36. dakikada skoru eşitledi. Perisic'in ceza sahası sol içine bıraktığı topla buluşan Kramaric, altıpas sol ön çizgisi üzerinden kaleciyi mağlup etti ve skoru 1-1 yaptı.

Marko Livaja, 44. dakikada Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi. Ceza yayı içerisinde topla buluşan Livaja sert ve düzgün vurarak topu sol direğin yanından ağları havalandırdı, Hırvatistan: 2 - Kanada: 1.

Hırvatistan 4 golle galibiyete uzandı

70. dakikada Hırvatistan'ın üçüncü golü geldi. Perisic'in soldan ceza sahası sağ içine gönderdiği uzun topu Kramaric önce soluna çekti, ardından uzak köşeye vuruşunu çıkardı. Atiba'nın bacaklarının orasından geçen top, sol direğin yanından ağlarla buluştu.

Maçta son sözü 90+4'te Majer söyledi. Defansın hatasında gelişen Hırvatistan atağında, Majer topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve Hırvatistan sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kanada turnuvaya veda etti

Puanını 4 yapan Hırvatistan, gruptan çıkma yolunda büyük avantaj elde etti. Kanada ise ev sahibi Katar'ın ardından turnuvaya veda eden ikinci ekip oldu.

Gruptaki son maçta Hırvatistan, 3 Belçika ile; Kanada ise 4 puanlı Fas ile karşı karşıya gelecek.