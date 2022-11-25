Hollanda ile Ekvador berabere kaldı

2022 Katar Dünya Kupası'nın A Grubu mücadelesinde Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. İki takım da bu sonuçla puanını 4'e çıkardı.

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Hollanda ve Ekvador, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

Hollanda ilk yarıyı önde bitirdi

Mücadeleye hızlı başlayan Hollanda henüz 6. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Portakallar soyunma odasında 1-0 önde gitti.

Valencia beraberliği sağladı

Ekvador ikinci 45 dakikaya Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia'nın golüyle başladı. Başarılı oyuncu 49. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

Ekvador'da 89. dakikada sakatlık geçiren Valencia, sedye ile kenara alındı.

Weghorst oyuna sonradan girdi

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst 79. dakikada oyuna dahil oldu.





Katar turnuvaya veda eden ilk takım oldu

Karşılaşmada başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi. Bu sonuçla ikinci maçlar sonunda iki takım da puanını 4'e çıkarırken ev sahibi Katar ise 2022 Dünya Kupası'na veda etti.