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    Hollanda-Norveç maçı seyircisiz oynanacak

    Hollanda-Norveç maçı, koronavirüsün ülkede etkisini artırması nedeniyle Hollanda hükümetinin aldığı kararla seyircisiz oynanacak
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 09:02
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    Hollanda-Norveç maçı seyircisiz oynanacak

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde işler karıştı, bugünkü sonuçların ardından A Milli Takımımız'ın G Grubu'nda liderlik şansı da arttı.

    Cebelitarık'ı 6-0'la geçip, averaj yükselten Ay-Yıldızlılar, Norveç'in, Letonya ile Hollanda'nın da Karadağ ile berabere kalmasıyla büyük bir avantaj elde etti ve 2. sıraya yükseldi.

    Salı günü Millilerimiz, Karadağ ile kozlarını paylaşacak, Hollanda'yla da Norveç kapışacak. 3 takımın da liderlik şansının olduğu o gün Hollanda, Norveç karşısında taraftar desteğinden yoksun sahaya çıkacak.

    HOLLANDA-NORVEÇ MAÇI SEYİRCİSİZ

    Koronavirüs salgınının ülkede etkisini artırması sonrasında Hollanda hükümeti 3 haftalık kademeli kapanma kararı aldı. Bu kararlar içerisinde futbol maçlarının seyircisiz oynanması da var. Böylece Hollanda çok kritik olan Norveç karşılaşmasını boş tribünler önünde oynayacak...

    Konuyla ilgili konuşan Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, "Üzgünüm, çok yazık. Salı günü boş bir stadyumda oynamamızın etkisi olacak. Normalde 60 bin taraftar olacaktı" dedi.

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