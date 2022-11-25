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    İran, Galler'i son dakikada attığı gollerle mağlup etti

    İran, Galler'i son dakikada attığı gollerle mağlup etti

    2022 Katar Dünya Kupası'nın B Grubu mücadelesinde İran, Galler'i son dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve turnuvada ilk galibiyetini aldı.
    • 25.11.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 15:33
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    2022 Dünya Kupası B Grubu'nda günün ilk maçında Galler ile İran, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele İran'ın son dakida attığı gollerle 2-0 bitti ve Asya takımı üç puanın sahibi oldu.

    2022 Dünya Kupası'nda B Grubu ikinci maçında Galler ile İran kozlarını paylaştı. Galler ilk maçta ABD ile berabere kalmış, İran ise İngiltere'ye 6-2 mağlup olmuştu.

    Azmoun'un şutları direkten döndü

    Galler ile İran arasındaki kritik mücadelede iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken İran, ikinci yarıda üst üste fırsatlar yakaladı.

    51. dakikada İranlı Sardar Azmoun'un vuruşu direkten döndü. Devam eden pozisyonda Gholizadeh'in vuruşu, bir kez daha direkten geri geldi.

    İran, Galler i son dakikada attığı gollerle mağlup etti #1

    Wayne Hennessey kırmızı kart gördü

    Karşılaşmanın 86. dakikasında Galler kalecisi oyundan atıldı. Ceza sahası dışında rakibine sert müdahalede bulunan Wayne Hennessey'e önce sarı kart çıktı, ardından pozisyonu VAR'da inceleyen hakem, sarı kartı iptal edip kırmızı kartını gösterdi.

    Hennessey'in atılmasından sonra Aaron Ramsey oyundan çıktı ve yerini yedek kaleci Danny Ward'a bıraktı.

    İran, Galler i son dakikada attığı gollerle mağlup etti #2

    İran son dakikalarda bulduğu gollerle galibiyete uzandı

    78. dakikada oyuna giren Rouzbeh Cheshmi, 90+8'de ceza sahası dışından sert şutta golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    90+11'de ise Ramin Rezaeian'ın golü sonucu belirledi ve İran sahadan 2-0'lık zaferle ayrılmayı bildi. Bu sonucun ardından İran 3 puana ulaşırken Galler ise 1 puanda kaldı.

    İran, Galler i son dakikada attığı gollerle mağlup etti #3

    İran, Galler i son dakikada attığı gollerle mağlup etti #4

    İran, Galler i son dakikada attığı gollerle mağlup etti #5

    İran, Galler i son dakikada attığı gollerle mağlup etti #6

    İran, Galler i son dakikada attığı gollerle mağlup etti #7


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