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- İspanya ile Almanya yenişemedi
İspanya ile Almanya yenişemedi
- 27.11.2022 - 23:54
- Güncelleme : 28.11.2022 - 00:05
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ikinci maçları başlarken Luis Henrique'nin ekibi İspanya ile Hans Flick'in yönetimindeki Almanya Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım 1'er puanını sahibi oldu.
Karşılaşma beraberlikle sonuçlandı
Maçta goller; 62. dakikada Alvaro Morata ve 82. dakikada Füllkrug'dan geldi. Almanya'nın 40. dakikada Rüdiger'in kafa vuruşuyla bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
İspanya liderliğini korudu
Bu sonuçla birlikte puanını 4'e yükselten İspanya, liderliğini korudu. Almanya ise 2 maç sonunda ilk puanını aldı. Gruptaki son maçlarda İspanya, Japonya ile karşılaşacak. Almanya ise Kosta Rika ile mücadele edecek.
İspanya ilk golünü yedi
İspanya ilk golü yedi Kosta Rika karşısında 7-0 kazanan İspanya, turnuvadaki ilk golü Almanya'dan yedi.