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    İspanya ile Almanya yenişemedi

    İspanya ile Almanya yenişemedi

    2022 Katar Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında ispanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.
    • 27.11.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 00:05
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ikinci maçları başlarken Luis Henrique'nin ekibi İspanya ile Hans Flick'in yönetimindeki Almanya Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele 1-1 sona erdi ve iki takım 1'er puanını sahibi oldu.

    Karşılaşma beraberlikle sonuçlandı

    Maçta goller; 62. dakikada Alvaro Morata ve 82. dakikada Füllkrug'dan geldi. Almanya'nın 40. dakikada Rüdiger'in kafa vuruşuyla bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

    İspanya ile Almanya yenişemedi #1

    İspanya liderliğini korudu

    Bu sonuçla birlikte puanını 4'e yükselten İspanya, liderliğini korudu. Almanya ise 2 maç sonunda ilk puanını aldı. Gruptaki son maçlarda İspanya, Japonya ile karşılaşacak. Almanya ise Kosta Rika ile mücadele edecek.

    İspanya ile Almanya yenişemedi #2

    İspanya ilk golünü yedi

    İspanya ilk golü yedi Kosta Rika karşısında 7-0 kazanan İspanya, turnuvadaki ilk golü Almanya'dan yedi.

    İspanya ile Almanya yenişemedi #3


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