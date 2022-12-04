2022 Katar Dünya Kupası'nda İsviçre'nin Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek turnuvanın dışına itmesi üzerine, Kosova halkı sokağa döküldü ve Sırbistan'ın elenmesini kutladı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun üçüncü ve son maçında İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Brezilya'nın ardından grubu ikinci sırada bitirip Brezilya ile eşleşmişti.

Sırbistan ise bu mağlubiyetin ardından Dünya Kupası'na veda etmişti.

Kosovalılar büyük sevinç yaşadı

İsviçre'nin Sırbistan karşısındaki galibiyeti İsviçre’yi değil ancak Kosova’yı sokaklara döktü.

Halkının büyük bölümü Arnavut olan ve Yugoslavya İç Savaşı sırasında İsviçre’ye önemli sayıda göç veren Kosova’da İsviçre’nin gollerin biri de Kosovalı Shaqiri’den gelince galip gelinen taraf da Sırbistan olunca Prizren’den Priştine’ye tüm ülke bayram yerine döndü.

Kosova'da İsviçre'nin Sırbistan'ı mağlup etmesi kutlandı İZLE

“Sırbistan elendi, tebrikler İsviçre”

Eline Arnavutluk Bayrağı alan çok sayıda Kosovalı araçlarıyla tur atarken bazı kentlerde havaya silahla atış edildi ve havai fişek patlatıldı. Kosova Başbakanı Albin Kurti de sosyal medya hesabında “Sırbistan elendi, tebrikler İsviçre” yazarak sevince ortak oldu.

Xhaka'nın maçın adamı seçilmesi Sırpları kızdırdı

Bu arada İsviçre’nin bir diğer Arnavutlu Xhaka’nın gol veya asisti olmamasına karşın maçın adamı seçilmesi Sırpları oldukça kızdırdı. Kimi Sırp gazeteleri bunu bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Sırp taraftarları, ‘Arnavutları öldürün’ şeklinde tezahürat yaptı

Arnavut basını ise maçta iki takım arasında yaşanan gerginlik sırasında bir grup Sırp taraftarın, ‘Arnavutları öldürün’ şeklinde tezahürat yaptığını yazdı.

Shaqiri, Son üç organizasyonda gol atan üçüncü isim oldu

İsviçre'nin Sırbistan’ı 3-2 yendiği maçta bir gol atan Xherdan Shaqiri takımının üst tura çıkmasında büyük rol oynadı.

2014 Dünya Kupası’nda Honduras’a ve 2018’de yine Sırbistan’a gol atan tecrübeli futbolcu Dünya Kupası’nın son üç organizasyonunda Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’yla birlikte gol atan üçüncü oyuncu oldu.

Gol sevincinden dolayı ceza almıştı

Ancak İsviçrelileri golden çok sevindiren belki de Shaqiri’nin gol sonrası, Arnavutların ulusal simgesi olan çift başlı kartal işareti yapmayıp olası cezadan kurtulması oldu.

Aslen Kosovalı bir Arnavut olan Shaqiri, 2018’de Kosova ile arası iyi olmayan Sırbistan’a gol attıktan sonra bu işareti yapmış ve sonrasında para cezası almıştı.