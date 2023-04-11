Kadınlar Dünya Kupası'na rekor izleyici beklentisi 20 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde 64 maça ev sahipliği yapacak 2023 Kadınlar Dünya Kupası'na rekor sayıda katılım bekleniyor.

AA

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda taraftar katılım rekorunun kırılması öngörülüyor.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 32 takımın katılacağı organizasyonun maç biletlerine, öncekilere oranla yoğun talep gösterildi.

"FIFA'nın hedefi, en iyi Dünya Kupası'nı bu yıl gerçekleştirmektir"

Başlamasına 100 gün kalan Dünya Kupası için şimdiden 650 bin bilet satıldı. Turnuvanın ilk maç gününe kadar toplam 1,5 milyon bilet satışıyla rekor kırılması bekleniyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, şu ifadeleri kullandı:

"FIFA'nın hedefi, şu ana kadar düzenlenen en büyük ve en iyi Dünya Kupası'nı bu yıl gerçekleştirmektir. Turnuvanın başlamasına 100 gün kala, birlikte yaşadığımız bu heyecanın ortak sesi, Dünya Kupası'nda yankılanacak."

Yeni Zelanda-Norveç maçıyla turnuva başlıyor

Yeni Zelanda ile Norveç arasında 50 bin kişi kapasiteli Eden Park Stadı'nda oynanacak açılış maçı öncesinde Auckland kentine, 100 binin üzerinde futbolseverin katılımı bekleniyor.

Taraftarlar, "FIFA.com/tickets" internet sitesinden turnuva maçları için bilet satın alabiliyor. Rezervasyonla yapılan satışlarda, turnuvada tek karşılaşma için yetişkinlerden 20, çocuklardan 10 dolar ücret isteniyor.

64 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuva, 20 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.