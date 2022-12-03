Kamerun'a yenilen Brezilya son 16'da

2022 FIFA Dünya Kupası G grubunda Brezilya, Kamerun'a Aboubakar'ın golüyle yenilse de lider olarak bir üst tura yükseldi.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, G grubunda Bezilya ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Aboubakar önce golünü attı, sonra da atıldı

Sambacılar'ın baskın geldiği mücadelenin 90+2. dakikasında Aboubakar, şık bir gole imza atarak takımın öne geçirdi.

Gol sevincini yaşarken formasını çıkaran Kamerun'un eski Beşiktaşlı yıldızı, 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Brezilya yenilse de turladı

Bu sonuçla Brezilya, 6 puanla gruptan averajla lider olarak çıkarken, Kamerun da 3. olarak turnuvaya veda etti.

Kamerun: 1 - Brezilya: 0

Stat: Lusail

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)

Kamerun: Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Kunde (Dk. 68 Ntcham), Anguissa, Mbeumo (Dk. 64 Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (Dk. 86 Mbekeli), Aboubakar

Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Dk. 54 Marquinhos), Fabinho, Fred (Dk. 55 Guimaraes), Antony (Dk. 79 Raphinha), Rodrygo (Dk. 55 Ribeiro), Martinelli, Gabriel Jesus (Dk. 64 Pedro)

Gol: Dk. 90+2 Aboubakar (Kamerun)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Aboubakar (Kamerun)

Sarı kartlar: Dk. 6 Tolo, Dk. 28 Kunde, Dk. 32 Fai (Kamerun), Dk. 7 Militao, Dk. 85 Guimaraes (Brezilya)

İlk yarı

Lusail Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolü Brezilya'daydı. İlk ataklar da Sambacılardan geldi.

14. dakikada sağ kanattan Fred'in yaptığı ortaya altıpas önünde Martinelli kafayı vurdu, kaleci Epassy topu kornere çeldi.

Brezilya 45+1'de de Martinelli ile gole yaklaştı. Çalımlarla Kamerun kalesine yaklaşan Martinelli, açısını düzeltip ceza yayı içinden şutunu çekti, kaleci Epassy bu şutu da kornere çelmeyi başardı.

Kamerun ise ilk tehlikeli atağını 45+3'te yakaladı. Sol kanattan Ngamaleu'nun yaptığı ortaya arka direkte Mbuemo kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Ederson sağına uzanarak kornere gönderdi.

İkinci yarı

Afrika ekibi 51. dakikada gole yaklaştı. Mbeumo'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.

Brezilya'da sakatlanan Alex Telles oyuna devam edemedi ve 54. dakikada yerini Marquinhos'a bıraktı.

Kamerun kalecisi Epassy yaptığı kurtarışlarla Brezilyalı oyunculara gol şansı vermedi. 56. dakikada Martinelli'nin şutunu köşeye uzanıp kornere çelen Epassy, 57'de de Militao'nun ceza sahasından şutunda topu iki hamlede kornere gönderdi.

Kamerun, 90+2. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Mbekeli'nin penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Aboubakar topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Kamerun karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Neymar maçı tribünde izledi

Brezilya'da sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Neymar, Kamerun maçını tribünde izledi.

Sambacıların, Sırbistan ile G Grubu'nda oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre karşılaşmasının ardından Kamerun maçında da forma giyemedi.

Dani Alves Brezilya'nın en yaşlı oyuncusu oldu

Brezilya'nın Kamerun'la oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya kaptan olarak çıkan Dani Alves, Brezilya'nın Dünya Kupaları'nda oynayan en yaşlı oyuncusu olarak tarihe geçti.

Alves, 39 yaşında Dünya Kupası'nda forma giydi ve Thiago Silva'ya ait olan rekoru kırdı.

Pele'ye "geçmiş olsun" mesajı

Brezilyalı taraftarlar, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören efsane futbolcuları Pele'yi unutmadı.

Brezilyalılar, Kamerun karşılaşması öncesinde kale arkası tribününde, Pele'nin fotoğrafının da bulunduğu afişte yer alan "Get well soon" mesajıyla efsane oyuncuların geçmiş olsun dileklerini iletti.

Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 85 bin 986 kişinin izlediği açıklandı.