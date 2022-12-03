Petrol
85.8
-1.24%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.854
0.54%
BTXN Coin
5.45
-3.53%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Kamerun'a yenilen Brezilya son 16'da

    Kamerun'a yenilen Brezilya son 16'da

    2022 FIFA Dünya Kupası G grubunda Brezilya, Kamerun'a Aboubakar'ın golüyle yenilse de lider olarak bir üst tura yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 00:01
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 00:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, G grubunda Bezilya ile Kamerun karşı karşıya geldi.

    Aboubakar önce golünü attı, sonra da atıldı

    Sambacılar'ın baskın geldiği mücadelenin 90+2. dakikasında Aboubakar, şık bir gole imza atarak takımın öne geçirdi.

    Gol sevincini yaşarken formasını çıkaran Kamerun'un eski Beşiktaşlı yıldızı, 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #1

    Brezilya yenilse de turladı

    Bu sonuçla Brezilya, 6 puanla gruptan averajla lider olarak çıkarken, Kamerun da 3. olarak turnuvaya veda etti.

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #2

    Kamerun: 1 - Brezilya: 0

    Stat: Lusail

    Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)

    Kamerun: Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Kunde (Dk. 68 Ntcham), Anguissa, Mbeumo (Dk. 64 Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (Dk. 86 Mbekeli), Aboubakar

    Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Dk. 54 Marquinhos), Fabinho, Fred (Dk. 55 Guimaraes), Antony (Dk. 79 Raphinha), Rodrygo (Dk. 55 Ribeiro), Martinelli, Gabriel Jesus (Dk. 64 Pedro)

    Gol: Dk. 90+2 Aboubakar (Kamerun)

    Kırmızı kart: Dk. 90+3 Aboubakar (Kamerun)

    Sarı kartlar: Dk. 6 Tolo, Dk. 28 Kunde, Dk. 32 Fai (Kamerun), Dk. 7 Militao, Dk. 85 Guimaraes (Brezilya)

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #3

    İlk yarı

    Lusail Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolü Brezilya'daydı. İlk ataklar da Sambacılardan geldi.

    14. dakikada sağ kanattan Fred'in yaptığı ortaya altıpas önünde Martinelli kafayı vurdu, kaleci Epassy topu kornere çeldi.

    Brezilya 45+1'de de Martinelli ile gole yaklaştı. Çalımlarla Kamerun kalesine yaklaşan Martinelli, açısını düzeltip ceza yayı içinden şutunu çekti, kaleci Epassy bu şutu da kornere çelmeyi başardı.

    Kamerun ise ilk tehlikeli atağını 45+3'te yakaladı. Sol kanattan Ngamaleu'nun yaptığı ortaya arka direkte Mbuemo kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Ederson sağına uzanarak kornere gönderdi.

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #4

    İkinci yarı

    Afrika ekibi 51. dakikada gole yaklaştı. Mbeumo'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.

    Brezilya'da sakatlanan Alex Telles oyuna devam edemedi ve 54. dakikada yerini Marquinhos'a bıraktı.

    Kamerun kalecisi Epassy yaptığı kurtarışlarla Brezilyalı oyunculara gol şansı vermedi. 56. dakikada Martinelli'nin şutunu köşeye uzanıp kornere çelen Epassy, 57'de de Militao'nun ceza sahasından şutunda topu iki hamlede kornere gönderdi.

    Kamerun, 90+2. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Mbekeli'nin penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Aboubakar topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

    Kamerun karşılaşmayı 1-0 kazandı.

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #5

    Neymar maçı tribünde izledi

    Brezilya'da sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Neymar, Kamerun maçını tribünde izledi.

    Sambacıların, Sırbistan ile G Grubu'nda oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre karşılaşmasının ardından Kamerun maçında da forma giyemedi.

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #6

    Dani Alves Brezilya'nın en yaşlı oyuncusu oldu

    Brezilya'nın Kamerun'la oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya kaptan olarak çıkan Dani Alves, Brezilya'nın Dünya Kupaları'nda oynayan en yaşlı oyuncusu olarak tarihe geçti.

    Alves, 39 yaşında Dünya Kupası'nda forma giydi ve Thiago Silva'ya ait olan rekoru kırdı.

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #7

    Pele'ye "geçmiş olsun" mesajı

    Brezilyalı taraftarlar, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören efsane futbolcuları Pele'yi unutmadı.

    Brezilyalılar, Kamerun karşılaşması öncesinde kale arkası tribününde, Pele'nin fotoğrafının da bulunduğu afişte yer alan "Get well soon" mesajıyla efsane oyuncuların geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 85 bin 986 kişinin izlediği açıklandı.

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #8

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #9

    Kamerun a yenilen Brezilya son 16 da #10


    Tek nefeste 81 il saydı Bursa'daki icraatları sayamadı
    Yaşam

    Tek nefeste 81 il saydı Bursa'daki icraatları sayamadı

    Çırpınırdı Karadeniz yeniden uyarlandı: Senden Vazgeçmeyiz
    Gündem

    Çırpınırdı Karadeniz yeniden uyarlandı: Senden Vazgeçmeyiz

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir