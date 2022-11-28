Kamerun'da Onana krizi yaşanıyor

2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu ikinci maçında Sırbistan ile Kamerun 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada ise Inter'in yıldızı kalecisi Andre Onana'nın oynamaması soru işaretleri yarattı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ikinci maçları başlarken Dragan Stojkovic'in ekibi Sırbistan ile Rigobert Song'un yönetimindeki Kamerun Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma gol düellosuna sahne oldu ve 3-3 sona erdi. İki takım bu sonuçla 1'er puanın sahibi oldu.

Maçta ise Kamerun'un yıldız kalecisi Andre Onana'nın kadroda olmaması dikkatleri çekti.

Onana kampı terketti

Kariyerinde bir dönem Trabzonspor ve Galatasaray'da da oynayan teknik direktör Song'un kaleci Onana'dan oyun tarzını değiştirmesi ve "daha klasik" bir performans sergilemesini istediği, ikilinin arasında çıkan tartışmanın ardından 26 yaşındaki oyuncunun kampı terk ettiği basına yansıdı.

"Onana ayrılmak istedi ve biz de kabul ettik"

Song, kadro dışı kalan kaleci Andre Onana ile ilgili gelen soruya, "Takıma, bir oyuncudan daha fazla önem veriyorum. Onana ayrılmak istedi ve biz de kabul ettik. Bu kadroda birlikte çalışan 26 futbolcu var. Disiplin ve saygı ruhunu göstermek istiyoruz. Bunu kanıtlamak için buradayız. O harika bir kaleci ama biz takıma odaklanıyoruz." dedi.

"Ben takımı nasıl daha iyi getireceğimi biliyorum"

Song, ayrıca, "Onana'ya beklemesini söyledim, bakalım bizimle kalacak mı? Takım, bireylerden daha önemlidir. Tabii ki kaleci pozisyonu önemli ve o önemli bir oyuncu ama zor bir turnuvadayız ve ben takımı nasıl daha iyi getireceğimi biliyorum." sözlerini kullandı.

Sırbistan maçında Mboka kaledeydi

Song, G Grubu'nda Sırbistan ile oynadıkları ikinci maçta kaleyi Devis Epassy Mboka'ya emanet etti. Onana, İsviçre'ye 1-0 yenildikleri gruptaki ilk maçta 90 dakika forma giymişti.

Handanovic'den formayı aldı

Ajax'ta oynadığı dönemde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza alan Onana, bu yaz transfer olduğu Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin güvenini kazanarak ekim ayından bu yana İtalyan ekibinin kalesini Samir Handanovic'den aldı.

Son maçta rakip Brezilya

Kamerun, gruptaki son maçında cuma günü Brezilya ile karşılaşacak.