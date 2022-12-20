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    Katar Emiri Macron'un önünde yürümesine izin vermedi

    Katar Emiri Macron'un önünde yürümesine izin vermedi

    Dünya Kupası finalinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öne çıkmasını Katar Emiri veto etti.
    • 20.12.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:14
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    Katar'da muhteşem bir final karşılaşmasının ardından Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup eden Arjantin, kupanın sahibi oldu.

    Lionel Messi'nin hayalini gerçekleştirdiği maç, Dünya Kupası tarihine geçti.

    36 yıllık özlemi bitiren Arjantin'in kupa töreni öncesi, stadyum koridorlarında çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

    FIFA Başkanı Macron'u çağırdı

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protokelde öne çıkması için yanına çağırdı.

    Katar Emiri izin vermedi

    Ancak Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Macron'un önüne geçerek yürümesine izin vermedi. Şaşkına dönen Macron ve Infantino'nun yüz ifadeleri, kameralara yansıdı.

    Katar Emiri Macron'un önünde yürümesine izin vermedi ViDEO

    Macron

    Macron


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