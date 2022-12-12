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    Katar'daki 974 Stadı sökülüyor

    Dünya Kupası'nda Brezilya-Güney Kore maçına ev sahipliği yapan 974 Stadı, söküldükten sonra Tunus’a götürülecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 11:10
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    Katar'daki 974 Stadı sökülüyor

    Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası’nda karşılaşmaların oynandığı statlardan birisi olan 974 Stadı’nda söküm işlemleri başladı.

    Katar’ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek konteynerlerden tasarlanan 974 Stadı, Son 16 turunda oynanan Brezilya-Güney Kore karşılaşmasıyla birlikte hizmetini tamamladı.

    Tunus'a aynı şekilde inşa edilecek

    Kupa tarihinin ilk sökülebilir stadı olan 974, ismini de stadın inşasında kullanılan konteyner sayısından alıyor.

    Ayrıca bu sayı, Katar’ın uluslararası telefon kodunu temsil ediyor. Söküm işlemleri başlanan 974 Stadı, daha sonra Tunus’a götürülerek burada yeniden inşa edilecek.

    Katar, 974 Stadı’nı Tunus’a hediye ettiğini açıklamıştı.

    Katar daki 974 Stadı sökülüyor #1

    Katar daki 974 Stadı sökülüyor #2

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    Katar daki 974 Stadı sökülüyor #4

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    Katar daki 974 Stadı sökülüyor #6


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