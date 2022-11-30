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    Kosta Rika - Almanya maçında kadın hakem düdük çalacak

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Kosta Rika ve Almanya arasında oynanacak olan E Grubu mücadelesini, Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, böylece Dünya Kupası tarihine geçecek.
    • 30.11.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 15:57
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    Kosta Rika - Almanya maçında kadın hakem düdük çalacak

    FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez, bir kadın hakem maç yönetecek. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Almanya arasında oynanacak E Grubu mücadelesinde, Fransız hakem Stephanie Frappart görev alacak.

    Frappart tarihe geçecek

    Stephanie Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

    Kosta Rika - Almanya maçında kadın hakem düdük çalacak #1

    Dünya Kupası Elemeleri'nde görev alan ilk kadın hakem olmuştu

    Frappart, geçen sene 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde görev yapan ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu.

    Fransız hakem, 27 Mart 2021'de Hollanda'nın Letonya'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti.

    Kosta Rika - Almanya maçında kadın hakem düdük çalacak #2

    Şampiyonlar Ligi'nde de ilki başarmıştı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem unvanının sahibi olan 38 yaşındaki Fransız hakem, İstanbul'da oynanan 2019 UEFA Süper Kupa maçında da görev yapmıştı.

    Kosta Rika - Almanya maçında kadın hakem düdük çalacak #3

    Yardımcıları kadın hakemlerden oluşacak

    2022 Dünya Kupası'nda gerçekleşecek olan Kosta Rika - Almanya maçında görev alacak olan Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yardımcılıklarını da kadın hakemler yapacak.

    Frappart'ın yardımcıları Meksikalı Karen Diaz ve Brezilyalı Neuza Back olacak.

    Kosta Rika - Almanya maçında kadın hakem düdük çalacak #4

    Kosta Rika - Almanya maçında kadın hakem düdük çalacak #5


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