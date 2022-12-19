Kylian Mbappe'nin performansı Fransa'ya yetmedi

Dünya Kupası'nın final mücadelesinde hat-trick yaparak yıldızlaşan Mbappe'nin performansı, kupayı kazanmak için yeterli olmadı. Fransız yıldız, oyunuyla büyük beğeni topladı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, penaltı atışları sonucu belli oldu.

Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.

Finalde hat-trick yaptı

Finalde oynanan mükemmel futbolda hiç kuşku yok ki en büyük pay sahiplerinden biri, Fransızların genç yıldızı Kylian Mbappe'ydi.

Mbappe, finalde 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Üstün oyunuyla ülkesini ayakta tutan yıldız oyuncunun performansı, tüm futbolseverler tarafından alkış topladı.

Altın Ayakkabı ödülünü aldı

Mbappe ayrıca, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışını zirvede tamamladı ve Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.

Finalde hat-trick yapan ikinci isim

Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.

Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.