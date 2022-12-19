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    Kylian Mbappe'nin performansı Fransa'ya yetmedi

    Dünya Kupası'nın final mücadelesinde hat-trick yaparak yıldızlaşan Mbappe'nin performansı, kupayı kazanmak için yeterli olmadı. Fransız yıldız, oyunuyla büyük beğeni topladı.
    • 19.12.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:06
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    Kylian Mbappe'nin performansı Fransa'ya yetmedi

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, penaltı atışları sonucu belli oldu.

    Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı.

    Finalde hat-trick yaptı

    Finalde oynanan mükemmel futbolda hiç kuşku yok ki en büyük pay sahiplerinden biri, Fransızların genç yıldızı Kylian Mbappe'ydi.

    Mbappe, finalde 3 gol atarak hat-trick yaptı.

    Üstün oyunuyla ülkesini ayakta tutan yıldız oyuncunun performansı, tüm futbolseverler tarafından alkış topladı.

    Kylian Mbappe nin performansı Fransa ya yetmedi #1

    Altın Ayakkabı ödülünü aldı

    Mbappe ayrıca, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışını zirvede tamamladı ve Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

    Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.

    Kylian Mbappe nin performansı Fransa ya yetmedi #2

    Finalde hat-trick yapan ikinci isim

    Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

    Turnuvada 1966'da oynanan finalde İngiliz futbolcu Geoff Hurst, 3 kez ağları havalandırarak takımına kupayı kazandırmıştı.

    Mbappe'yi 7 gol atan Messi ile 4'er kez ağları sarsan Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip etti.

    Kylian Mbappe nin performansı Fransa ya yetmedi #3

    Kylian Mbappe nin performansı Fransa ya yetmedi #4

    Kylian Mbappe nin performansı Fransa ya yetmedi #5

    Kylian Mbappe nin performansı Fransa ya yetmedi #6


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