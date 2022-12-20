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    Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamaya sıcak bakıyor

    2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de Lionel Messi'nin milli takımdaki geleceği belirsizliğini korurken bir başka Arjantinli efsane Jorge Valdano, yıldız futbolcuyla konuşmalarını anlattı.
    • 20.12.2022 - 19:32
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    Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamaya sıcak bakıyor

    2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Fransa'yı mağlup ederek zafere uzanırken Lionel Messi de kariyerinin tek büyük eksiğini kazanmış oldu.

    Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceğine ilişkin bir başka efsaneden çarpıcı bir açıklama geldi.

    Valvardo konuşmaları anlattı

    1986 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda yer alan Jorge Valdano, Lionel Messi ile yaptığı röportajın detaylarını anlattı. Valdano röportajın ardından kameralar kapandıktan sonra Lionel Messi ile arasında geçen konuşmaları söyledi.

    Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası nda oynamaya sıcak bakıyor #1

    "Dünya şampiyonu olursam bir sonraki Dünya Kupası'na kadar oynamaya devam edeceğim"

    Cadena Cope'a konuşan Valdano, "Onunla kamera arkasında konuştuk. Beşinci kez Dünya Kupası'nda oynayacağını ve hiçbir futbolcunun 6 turnuvada oynamadığını söyledi.

    Bana, 'Eğer dünya şampiyonu olursam bir sonraki Dünya Kupası'na kadar oynamaya devam edeceğim' dedi." ifadelerini kullandı.

    Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası nda oynamaya sıcak bakıyor #2

    2026 Dünya Kupası'nda oynarsa yeniden tarih yazacak

    ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi 39 yaşında olacak.

    Yıldız futbolcu bir sonraki turnuvada oynaması durumunda 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçecek. (2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

    Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası nda oynamaya sıcak bakıyor #3


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