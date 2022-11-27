Lionel Messi, Dünya Kupası rekoruna imza attı

Messi'li Arjantin’i mağlup eden Suudi Arabistan turnuvanın en çok konuşulan takımı olurken Messi’nin bu maçta kırdığı rekor da tarihe geçti.

Dünya Kupası grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam oynanan maçta Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Lionel Messi'nin performansı damga vururken, yıldız oyuncunun kırdığı rekorlar da ortaya çıktı.

Lionel Messi, 1966'dan bu yana, bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan en genç ve en yaşlı oyuncu oldu.

18 yaşında da yapmıştı

2006'da 18 yaş 357 günlükken Sırbistan karşısında hem gol atıp hem asist yapan Arjantinli yıldız, turnuvada bunu başaran en genç oyuncu olmuştu.

Meksika karşısında 35 yaş 155 günlükten hem gol hem asist kaydeden Messi, bir Dünya Kupası maçında bunu başaran en yaşlı oyuncu oldu.

Messi 5 Dünya Kupası’nda asist yapan tek oyuncu olup tarihe geçti.

Son maçta rakip Polonya

Lionel Messi ve arkadaşları, C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan karşısında ilk Dünya Kupası golünü atan Robert Lewandowski'yi durdurmaya çalışacaklar.